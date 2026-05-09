Gelungene Generalprobe! ÖEHV-Team schlägt Slowenien klar

Das ÖEHV-Team sieht bereit für die Eishockey-Weltmeisterschaft aus, die in einer Woche mit dem Duell gegen Großbritannien beginnt.

Der letzte Test gegen Slowenien in Klagenfurt wird 4:1 gewonnen.

Bis zu den Toren dauert es etwas: Ein Doppelschlag durch Scheider (30.) und Kolarik (31.) besorgt die Führung erst im Mitteldrittel.

Nach Nissners 3:0 (47.) ist alles klar, auch wenn Sitar (53.) die Slowenen auf die Anzeigetafel bringt. Zwerger markiert mit dem Empty Netter (60.) den Endstand.