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Gelungene Generalprobe! ÖEHV-Team schlägt Slowenien klar

Im letzten Test vor der Eishockey-WM in der Schweiz wird dem südlichen Nachbarn keine Chance gelassen.

Gelungene Generalprobe! ÖEHV-Team schlägt Slowenien klar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖEHV-Team sieht bereit für die Eishockey-Weltmeisterschaft aus, die in einer Woche mit dem Duell gegen Großbritannien beginnt.

Der letzte Test gegen Slowenien in Klagenfurt wird 4:1 gewonnen.

Bis zu den Toren dauert es etwas: Ein Doppelschlag durch Scheider (30.) und Kolarik (31.) besorgt die Führung erst im Mitteldrittel.

Nach Nissners 3:0 (47.) ist alles klar, auch wenn Sitar (53.) die Slowenen auf die Anzeigetafel bringt. Zwerger markiert mit dem Empty Netter (60.) den Endstand.

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