ÖEHV-Talent Kolarik unterschreibt bei OHL-Klub

Die Peterborough Petes aus der Ontario Hockey League (OHL) haben ein vielversprechendes Talent aus Österreich unter Vertrag genommen.

Wie der Klub offiziell bekanntgibt, hat Leon Kolarik, der 2025 im CHL Import Draft ausgewählt wurde, ein Standard-Spielerabkommen (SPA) mit dem Traditionsklub unterschrieben.

Bereits für die Profis der "Eisbullen" im Einsatz

"Wir freuen uns sehr, Leon Kolarik in unserem Team begrüßen zu dürfen", erklärte Petes-General Manager Michael Oke. "Er bringt Erfahrung vom höchsten professionellen Niveau in Österreich mit und wir glauben, dass sein Spielstil perfekt zur OHL passt. Wir freuen uns darauf, ihn bald bei uns zu sehen."

Der in Wien geborene Kolarik (Jahrgang 2007) wurde beim CHL-Import-Draft 2025 in der zweiten Runde an 63. Stelle gezogen. In der vergangenen Saison spielte der Stürmer 36 Partien für die RB Hockey Juniors in der Alps Hockey League (AlpsHL) und sammelte dabei 23 Scorerpunkte (zehn Tore, 13 Assists). Zudem durfte er sich bei Salzburgs Profimannschaft in der ICE Hockey League beweisen, wo ihm in sieben Einsätzen ein Tor und zwei Assists gelangen.

"War immer ein Traum"

In der U20-Playoffrunde ließ Kolarik mit einer starken Leistung aufhorchen: Mit 14 Punkten (acht Tore, sechs Assists) in nur acht Spielen führte er das U20-Team von EC Salzburg als Topscorer an.

"Es war immer ein Traum von mir, in der CHL zu spielen", zeigte sich Kolarik begeistert. "Nachdem ich mit Tommy Purdeller gesprochen habe, der nur Positives über die Organisation erzählt hat, wusste ich sofort, dass Peterborough der richtige Ort für mich ist. Es fühlt sich großartig an, ein Teil der Petes zu sein."

Auch Patrick O’Connor, Director of Player Personnel und Assistant Coach der Petes, zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: "Leon ist ein äußerst talentierter und wettbewerbsstarker Spieler, den wir bereits frühzeitig auf unserer Liste hatten. Seine Fähigkeiten und sein Ehrgeiz passen perfekt zu unserem neu aufgestellten Team. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm an seiner Weiterentwicklung in Richtung NHL-Draft 2026 zu arbeiten."

Starke Zahlen

Kolarik ist auch international kein Unbekannter. Bei der U18-WM Division 1A sammelte er heuer sieben Punkte in fünf Spielen, bei der U20-WM Division 1A kam er auf vier Assists in ebenso vielen Partien.

Mit seiner Unterschrift ist Kolarik der dritte und letzte Importspieler der "Petes" für die Saison 2025/26. Bereits zuvor hatten die Kanadier den Tschechen Adam Novotný (1. Runde CHL Import Draft 2024) sowie den Deutschen Yanis Lutz (2. Runde 2025) unter Vertrag genommen.