VSV feiert wichtigen Heimsieg über die Black Wings

Der EC VSV bejubelt in der 42. Runde der win2day ICE Hockey League einen 6:2-Heimerfolg über die Black Wings Linz.

Dem VSV gelingt dabei ein Traumstart. Felix Maxa bringt die Villacher bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Lediglich 19 Sekunden benötigen die Linzer allerdings nach einem Treffer von Brian Lebler für den 1:1-Ausgleich (4.).

Das muntere Torfestival setzt sich dann aber fort. John Hughes schießt die Kärntner nämlich weitere 23 Sekunden nach dem 1:1 wieder in Führung (4.). Zudem erarbeiten sich die Villacher nach einem effektiven ersten Abschnitt durch Nick Hutchison (11.) eine 3:1-Pausenführung.

VSV nutzt lange Lebler-Strafe aus

Daraufhin konzentrieren sich sowohl die Villacher als auch die Linzer eher auf kontrolliertes Defensivverhalten. Die Black Wings sind in der Offensive planlos, die "Adler" lassen kaum etwas zu. Wenige Sekunden vor der zweiten Drittelpause kassiert Brian Lebler eine Spieldauer-Disziplinarstrafe (40.).

Das darauffolgende Überzahlspiel nutzt Adam Helewka auch zur 4:1-Führung aus (42./PP1). Allerdings geben die Linzer nicht auf und kommen durch Jonathan Oschgan vor der Schlussphase nochmal zurück in die Partie (51.). Für einen Punktgewinn genügt es aber nicht mehr.

Guus van Nees (58./EN) und Philipp Lindner (60./PP1) markieren den 6:2-Endstand für den VSV. Damit sammeln die Villacher im direkten Duell um die Pre-Playoffs einen wichtigen Heimsieg.

Ljubljana bejubelt knappen Sieg in Fehervar

In Ungarn erzielt Evan Polei einen schnellen 1:0-Führungstreffer für die slowenischen Gäste (4.).

Anze Kuralt sorgt aber rasch für den 1:1-Ausgleich. (9.). Nur drei Minuten danach netzt Robert Sabolic für die erneute Führung der "Drachen" ein (14.). Noch vor der ersten Pause erhöht TJ Brennan auf 3:1 zugunsten der Slowenen (19./PP1).

In der Folge kontrolliert Ljubljana mit offensiver Auslegung das Spielgeschehen. Folgerichtig trifft Marcel Mahkovec zur 4:1-Führung (30.).

Fehervar verzeichnet im Schlussabschnitt aber zahlreiche Abschlüsse. Max Gerlach (46./PP1) und Doppelpacker Anze Kuralt (58.) führen die Ungarn auch beinahe in die Overtime.

Allerdings zittert sich Ljubljana schließlich zum 4:3-Heimerfolg. Damit vergrößern die "Drachen" im direkten Vergleich gegen Fehervar im Rennen um den sechsten Platz ihren Vorsprung auf 14 Zähler.