Leon Kolarik bietet sich die Chance, im kommenden Jahr in Nordamerika zu spielen.

Der 17-jährige Wiener vom EC Red Bull Salzburg wurde am Mittwoch im CHL Import Draft von den Peterborough Petes aus der Ontario Hockey League (OHL) in der zweiten Runde an der 63. Stelle gewählt.

Er ist damit der insgesamt 29. Spieler aus Österreich, der von einem Team aus den drei großen kanadischen Juniorenligen gezogen wird. In der Vergangenheit wurde diese Ehre auch Marco Kasper, Marco Rossi, David Reinbacher, Michael Grabner oder Thomas Vanek zuteil.

Profi-Debüt und U20-Meister

Kolarik wurde 2007 in Wien geboren und übersiedelte 2021 vom Nachwuchs der Vienna Capitals in die Red Bull Eishockey Akademie nach Salzburg.

In der vergangenen Saison lief der Flügelstürmer für die Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League (AlpsHL) auf und verbuchte 23 Scorerpunkte (10 Tore, 13 Assists) in 36 Spielen. Er gab zudem sein Profi-Debüt in der win2day ICE Hockey League, dort kann er nach sieben Einsätzen bereits drei Punkte (1 Treffer, 2 Vorlagen) vorweisen.

Mit der U20-Mannschaft der Roten Bullen gewann Kolarik die Meisterschaft in der ÖEHV U20 International League. In den Playoffs war er mit 14 Punkten (8 Tore, 6 Assists) in acht Spielen der teaminterne Topscorer.

Im ÖEHV-Trikot bestritt er letztes Jahr indes auch die U18- und U20-Weltmeisterschaft. In beiden Altersgruppen zählte der Wiener zu den Topscorern Österreichs.

"Wir glauben, dass er gute Offensivleistungen erbringen wird"

Ob Kolarik nach Kanada zu den Petes geht, wird sich erst in den nächsten Wochen entscheiden.

Neben ihm wurden auch der Schweizer Yanis Lutz (17 Jahre) und der Schwede Melvin Fernström (18 Jahre) gewählt. Die Vancouver Canucks sicherten sich im NHL Draft 2024 in der dritten Runde die Rechte Fernströms. Diese wanderten im vergangenen Februar infolge eines Trades zu den Pittsburgh Penguins.

Michael Oke, General Manager von Peterborough, erklärt: "Alle drei Spieler haben die Fähigkeiten, die man braucht, um in der OHL erfolgreich zu sein, und die Eigenschaften, die wir bei einem Peterborough Pete suchen."

Zu Kolarik meint Oke: "Leon ist ein talentierter, schneller und junger Spieler mit einem guten Eishockey-IQ, von dem wir glauben, dass er in der OHL gute Offensivleistungen erbringen wird."

Was ist der CHL Import Draft?

Der CHL Import Draft existiert seit 1992. In diesem Entry Draft der Canadian Hockey League werden nicht in Nordamerika aktive Spieler, die berechtigt sind, in einer der drei kanadischen Juniorenligen aufzulaufen, zwischen den Mannschaften der WHL, QMJHL und OHL aufgeteilt.

Der Draft erstreckt sich über drei Runden, Teams dürfen maximal zwei Import-Spielern in ihrem Team haben. Jeder Pick kostet einem Team 2.000 US-Dollar und birgt daher auch ein gewisses Risiko, welches es einzuschätzen gilt.

Die Spieler können sich nämlich auch gegen ein Engagement entscheiden und bei ihren bisherigen Vereinen bleiben - so wie Marco Kasper, Luca Auer und David Reinbacher im Jahr 2022.

With the 63rd overall pick in round 2 of the 2025 @CHLHockey Import Draft, the Peterborough Petes have selected forward Leon Kolarik from @redbullakademie #CHLImportDraft pic.twitter.com/vvrD2A4P43 — Peterborough Petes (@PetesOHLhockey) July 2, 2025

