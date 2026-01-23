Capitals vergeben 3:1-Führung - und gewinnen trotzdem

Die Vienna Capitals fahren wichtige drei Punkte im Pre-Playoff-Rennen ein. Am 42. Spieltag der win2day ICE Hockey League setzen sich die Wiener vor heimischer Kulisse gegen den HC Pustertal mit 4:3 durch.

Der Auftakt ist furios: Gregoire, der die letzten acht Spiele verletzungsbedingt auslassen musste, erzielt in Überzahl das frühe 1:0 (4./PP). Keine fünf Minuten später schnürt der Publikumsliebling sogar seinen Doppelpack - 2:0 (9.).

Von den "Wölfen" kommt bis dorthin nur wenig, umso überraschender fällt der Anschlusstreffer von Ex-Capitals-Crack Ticar (11.).

Beinahe um die verdienten Lorbeeren gebracht

Doch das deutlich stärkere Team an diesem Abend sind die Capitals, die allerdings erst gegen Ende des Mittelabschnitts durch einen Hammer von Nogier den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen können (36.).

Ein verschlafener Start ins Schlussdrittel bringt die Donaustädter fast um ihre verdienten Lorbeeren. Binnen 76 Sekunden sorgen Bowlby (43.) und neuerlich Ticar (44.) für den 3:3-Ausgleich.

Es dauert aber nicht lange, bis Vey einen Rebound zur erneuten Führung über die Linie stochert (51.). In der Schlussphase feuert Pustertal zwar aus allen Lagen, doch Capitals-Goalie Cowley ist nicht mehr zu überwinden.

Der zweite Sieg in Folge bedeutet für die Wiener (52 Punkte) weiterhin Rang acht. Der Vorsprung auf Platz elf, den weiterhin der VSV einnimmt, ist mit drei Zählern bei einem Spiel mehr jedoch mickrig. Pustertal (69) liegt als Fünfter souverän auf einem Playoff-Rang.

Tiroler Derby deutlich an Bozen

Im zweiten Aufeinandertreffen binnen 48 Stunden feiert der HC Bozen im Tiroler Derby gegen den HC Innsbruck einen glatten 5:0-Erfolg.

Vor zwei Tagen holte der HCI daheim mit einem 4:5 nach Overtime noch einen Punkt.

Diesmal machen die "Foxes" keine halben Sachen, Misley schießt die Gastgeber in Führung (13.). Gazley legt im Mittelabschnitt das 2:0 (28.), Schneider das 3:0 nach (31.). In Unterzahl schnürt Gazley seinen Doppelpack und stellt auf 4:0 (36./SH). Gersich trifft zum 5:0 (59.).

Bozen liegt als Vierter nur mehr einen Zähler hinter den punktgleichen Red Bull Salzburg und Graz99ers. Der HC Innsbruck trägt mit 26 Punkten die Rote Laterne und hat bei sieben verbleibenden Spielen nun auch offiziell keine Chance mehr auf die Pre-Playoffs.