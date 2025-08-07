Suche
    Schockdiagnose! ÖEHV-Teamstürmer an Krebs erkrankt

    Bei Patrick Obrist wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Der 32-Jährige steht vor einer mehrmonatigen Therapie mit sehr guten Heilungschancen.

    Patrick Obrist ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.

    Diese Diagnose erhielt der 32-jährige Vorarlberger im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung bei seinem Klub EHC Olten in der Schweiz. Dem Stürmer steht eine mehrmonatige Therapie bevor, die Heilungschancen stünden jedoch sehr gut.

    "Wir sind überzeugt, dass Patrick Obrist mit seiner Entschlossenheit und seiner positiven Kraft auch diese Herausforderung meistert", sagt Christian Roth, Geschäftsführer des EHC Olten.

    Der langjährige Schweiz-Legionär hatte seinen Vertrag beim Zweitligisten erst Anfang des Jahres um drei Jahre verlängert und wurde kürzlich vom Trainerstab zum neuen Kapitän ernannt.

    Für Österreichs Eishockey-Nationalteam stand Obrist im Laufe seiner Karriere bereits 47-mal am Eis, zuletzt beim Deutschland Cup 2024 in Landshut.

    Kommentare