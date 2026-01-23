128 Strafminuten! Salzburg gewinnt packendes Top-Spiel in Graz

Das Top-Spiel der 42. Runde in der win2day ICE Hockey League geht an den EC Red Bull Salzburg. Der regierende Meister bezwingt die Graz99ers auswärts mit 4:2.

In einer temporeichen wie emotionalen Partie verlieren beide Teams früh einen Crack: Currie geht nach einem Check gegen den Kopf von Dennis Robertson vorzeitig duschen, Salzburgs Defender kann im weiteren Spielverlauf verletzungsbedingt nicht mehr mitwirken.

Das folgende fünfminütige Powerplay Salzburgs bleibt erfolglos. Der Führungstreffer fällt einige Augenblicke nach Beginn des Mittelabschnitts, aus einer unübersichtlichen Situation heraus geht Michael Raffl als Torschütze hervor (21./PP).

Erst dreht Graz, dann Salzburg das Spiel

Die Antwort der Hausherren lässt nicht lange auf sich warten.

Lippitsch (27.) trifft noch die Latte, dann überwindet Schiechl Tolvanen zum 1:1 (28.). Kurz darauf muss Brunner nach einem ungeahndeten Check von Thaler an der Bande mit einer Verletzung vom Eis.

Wenig später müssen dafür gleich zwei Salzburger in die Strafbox, die doppelte Überzahl nutzt Bailen zur erstmaligen Grazer Führung (30./PP2).

Das Spiel wird zunehmend ruppiger, nicht immer werden Attacken auch mit Strafen geahndet. Im Schlussabschnitt erzielt Salzburg jedenfalls den Ausgleich, St. Denis besorgt das 2:2 (46.). Der Treffer wird erst nach langem Videostudium der Referees gegeben.

Für die 99ers kommt es noch dicker, denn Baltram schließt einen Konter erfolgreich ab - 3:2 (52.).

Hitzige Schlussphase

Die Refs haben in weiterer Folge alle Hände voll zu tun.

Erst wird Vela für einen Check gegen den Kopf, diesmal gegen Baltram, mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt (54.). Der Matchwinner geht daraufhin benommen vom Eis und kehrt nicht mehr aus der Kabine zurück.

Dann finden sich Lewington und Holzer für einen Faustkampf - beide kassieren dafür fünf Strafminuten, der Salzburger wird zudem mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belangt, da er dem Grazer Publikum mutmaßlich den Mittelfinger entgegenstreckt (57.).

Insgesamt werden 128 Strafminuten ausgesprochen - 65 gegen Graz, 63 gegen Salzburg.

Salzburg nun punktgleich mit Graz

Auf den Ausgang des Spiels hat all dies nur mehr geringfügige Auswirkungen mehr, St. Denis trifft noch ins verwaiste Tor und schnürt seinen Doppelpack (60./EN).

Mit dem 15. Sieg aus den letzten 17 Spielen setzt sich Red Bull Salzburg aufgrund der besseren Tordifferenz - +51 zu +43 - an den Graz99ers vorbei auf Platz zwei. Beide Teams halten bei 78 Zählern, das Head-to-Head im Grunddurchgang endet 2:2.

Auf Salzburg wartet am Sonntag bereits der nächste Kracher beim KAC (17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>), die 99ers sind erst am 28. Jänner beim HC Pustertal wieder im Einsatz.

KAC zittert sich zu Sieg in Vorarlberg

Der KAC, weiterhin ohne acht Stammkräfte, müht sich bei den Pioneers Vorarlberg zu einem 5:4-Sieg.

Den 1.585 Fans in Feldkirch wird ein Torfestival geboten, das From eröffnet (9.). Florchuk erzielt noch im ersten Drittel den Ausgleich (17.), doch die Rotjacken gehen durch Mursak erneut in Front (21.).

Bukarts besorgt das 2:2 (28.), ehe Allen die Pioneers sogar von einem überraschenden Erfolg träumen lässt (31./PP). Die Gäste aus Klagenfurt drehen im Schlussdrittel jedoch das Spiel kurzzeitig, Herburger per Shorthander (41./SH) sowie Hochegger (45.) stellen auf 4:3.

Doch die Feldkircher zeigen Moral, Böhm führt die Pioneers zum dritten Mal zum Gleichstand (47.). Doch Petersens Treffer zum 5:4 bringt letztlich die endgültige Entscheidung zugunsten des Tabellenführers (48.).

Der KAC baut seinen Vorsprung an der Spitze zu den punktgleichen Red Bull Salzburg und Graz99ers auf sieben Zähler aus. Die Pioneers liegen auf Rang zwölf bereits 13 Punkte hinter einem Pre-Playoff-Platz.