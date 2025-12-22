NEWS

Ligainterner Wechsel: ÖEHV-Crack Zwerger findet neuen Arbeitgeber

Der 29-Jährige unterschreibt für vier Jahre bei einem Konkurrenten seines HC Ambri-Piotta.

ÖEHV-Nationalspieler Dominic Zwerger spielt ab der kommenden Saison bei einem neuen Verein!

Der 29-Jährige, aktuell beim Schweizer Klub HC Ambri-Piotta in der National League unter Vertrag, wechselt zu Ligakonkurrent EHC Biel und unterschreibt ab 2026/27 für vier Jahre.

Bei seinem derzeitigen Arbeitgeber absolviert der 153-fache Nationalspieler Österreichs aktuell seine neunte Saison.

Insgesamt stand der Dornbirn geborene Left Wing schon in 438 Spielen für das Team aus dem Schweizer Kanton Tessin auf dem Eis.

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
