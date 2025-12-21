Nur einen Tag nach ihrem Sieg in Bozen gewinnen die Vienna Capitals auch in Bruneck mit 3:2 gegen den HC Pustertal.

Damit überholen die Wiener im letzten Spiel vor Weihnachten die Black Wings Linz in der Tabelle der win2day ICE Hockey League.

Bei Playoff-Stimmung und hoher Intensität lässt der erste Treffer des Abends auf sich warten. Die beiden Schlussmänner Pasquale und Cowley halten ihre Kästen für mehr als die Hälfte des Spiels sauber.

Erst im Powerplay gelingt den Wienern der Dosenöffner, Gazzolas Schuss von der blauen Linie rutscht durch und landet im Tor der Pusterer.

Der längst verdiente Ausgleich der Südtiroler will erst am Anfang des letzten Drittels fallen: Blum zieht von der blauen Linie ab und Rueschhoff fälscht die Scheibe unrettbar für Cowley ins Tor ab (43.).

Später Schlagabtausch

Inzwischen müssen beide Seiten der Erschöpfung Tribut zollen und ein bisschen Schwung herausnehmen, die Wiener haben aber auch in dieser Situation eine Antwort. Kosmachuk bekommt die Scheibe im Slot, wird aber weit nach rechts abgedrängt. Von dort bringt er Gregoire direkt vor dem Tor ins Spiel, der die Scheibe im Gehäuse unterbringt.

Gut zwei Minuten später baut Gregoire die Führung der Capitals aus, er hebt den scharfen Querpass von Nogier über Pasquales Arm ins Tor – 1:3 nach 52 Minuten.

Gut zwei Minuten vor Schluss bringt Bardreau mit seinem Anschlusstreffer für die Pusterer die ganz große Spannung zurück in die Partie, schlussendlich retten die Capitals ihre knappe Führung aber ins Ziel.

Für die Vienna Capitals bedeutet dieser Sieg, dass sie in der Tabelle an den Black Wings Linz vorbei klettern und mit 37 Punkten auf dem zehnten Platz rangieren. Der HC Pustertal ist mit 53 Zählern Vierter.