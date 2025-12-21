-
Nächste Pleite! Black Wings bleiben nach Comeback unbelohnt
Die Linzer sorgen im Mittelabschnitt mit zwei Treffern für ein Comeback. Letztlich beziehen die Black Wings aber die dritte Pleite binnen fünf Tagen. Pioneers überraschen Ljubljana mit einem Heimsieg.
Die Black Wings Linz kassieren in der 31. Runde der win2day ICE Hockey League eine 2:4-Auswärtspleite in Fehervar.
Dabei erarbeiten sich die Ungarn eine verdiente Führung im ersten Abschnitt. Trevor Cheek bugsiert die Scheibe zum 1:0 ins Netz (16.), ehe der US-Crack zudem 36 Sekunden vor der ersten Pausensirene mit einem Doppelpack zur 2:0-Führung erhöht (20.).
Daraufhin kommen die Linzer allerdings aktiver aus der Kabine und belohnen sich dafür auch. Henrik Neubauer gelingt der verdiente 1:2-Anschlusstreffer (31.). Nur zwei Minuten danach egalisiert Brian Lebler sogar den Rückstand zum 2:2-Pausenstand (33.).
Hari und Cheek ebnen Fehervar den Weg zum Heimsieg
Die Ungarn zeigen im Schlussabschnitt aber eine starke Reaktion. Janos Hari bringt Fehervar nur 36 Sekunden nach einer abgesessenen Zeitstrafe wieder mit 3:2 in Führung (44.). Letztlich markiert Trevor Cheek im Powerplay einen Doppelpack zum 4:2-Heimerfolg (50./PP1).
Damit holen sich die Ungarn drei wichtige Zähler im Kampf um die Top-10. Die Linzer kassieren indes die dritte Pleite in dieser Spielwoche und müssen den nächsten Dämpfer hinnehmen.
Pioneers überraschen Ljubljana mit einem Heimsieg
Den Pioneers gelingt dabei ein Traumstart. Oskar Maier trifft nach nur 68 Sekunden (!) zur frühen 1:0-Führung (2.). Davon lassen sich die Slowenen aber nicht irritieren und kommen dank T.J. Brennan zum verdienten 1:1-Ausgleich (8.).
Noch vor dem ersten Pausendrittel sorgt Ziga Pance für die verdiente Wende für Ljubljana (19.). Die Feldkircher kämpfen sich im Mittelabschnitt aber zurück in die Partie. Collin Adams trifft zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich der Pioneers (31.).
Vorarlberger drehen die Partie noch im Mittelabschnitt
Obendrein schnürt Oskar Maier seinen Doppelpack und lässt die Vorarlberger über die zweite Führung am frühen Abend jubeln (33.). Auch im dritten Abschnitt glänzen die Vorarlberger mit ihrer Effizienz.
Ramon Schnetzer schießt die Pioneers zur 4:2-Führung (44.). Schlussendlich sorgt Cole Gallant per Empty-Net-Goal für den überraschenden Heimerfolg der Feldkircher (60./EN).
Damit dürfen sich die Pioneers über drei Zähler freuen, bleiben aber noch deutlich hinter den Top-10-Platzierungen. Ljubljana verliert hingegen etwas den Anschluss an die Tabellenspitze.