ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg-Graz99ers

Drei Tage vor Weihnachten geht es noch einmal in die Eishallen.

Sechs Partien stehen in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm, beginnend mit dem Top-Spiel zwischen EC Red Bull Salzburg gegen die Graz99ers. Eine Stunde später duellieren sich Fehervar AV 19 und die Black Wings Linz sowie die Pioneers Vorarlberg und Olimpija Ljubljana.

Spitzenreiter KAC muss um 17 Uhr bei Ferencvaros ran, um 17:30 Uhr trifft der HC Innsbruck auf den VSV. Abgeschlossen wird die 31. Runde mit dem Duell zwischen dem HC Pustertal und den Vienna Capitals (18 Uhr).

Alle Duelle der Konferenz im LIVE-Ticker:

Red Bull Salzburg - Graz99ers (ab 15:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Fehervar AV19 - Black Wings Linz (ab 16:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Pioneers Vorarlberg - Olimpija Ljubljana (ab 16:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

FTC-Telekom Budapest - EC KAC (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Innsbruck - EC VSV (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Pustertal - Vienna Capitals (ab 18:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)