EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Live
0:0
0:0 , 0:0
  • Live-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg-Graz99ers

Vorweihnachtlicher Großkampftag in der ICE Hockey League! Neben dem Topspiel Red Bull Salzburg gegen die Graz99ers muss der KAC u.a. bei FTC ran. Live-News:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg-Graz99ers Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Drei Tage vor Weihnachten geht es noch einmal in die Eishallen.

Sechs Partien stehen in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm, beginnend mit dem Top-Spiel zwischen EC Red Bull Salzburg gegen die Graz99ers. Eine Stunde später duellieren sich Fehervar AV 19 und die Black Wings Linz sowie die Pioneers Vorarlberg und Olimpija Ljubljana.

Spitzenreiter KAC muss um 17 Uhr bei Ferencvaros ran, um 17:30 Uhr trifft der HC Innsbruck auf den VSV. Abgeschlossen wird die 31. Runde mit dem Duell zwischen dem HC Pustertal und den Vienna Capitals (18 Uhr).

Alle Duelle der Konferenz im LIVE-Ticker:

Red Bull Salzburg - Graz99ers (ab 15:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Fehervar AV19 - Black Wings Linz (ab 16:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Pioneers Vorarlberg - Olimpija Ljubljana (ab 16:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

FTC-Telekom Budapest - EC KAC (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Innsbruck - EC VSV (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Pustertal - Vienna Capitals (ab 18:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar

ICE Hockey League
Knapper Sieg! Salzburg prolongiert die Erfolgsserie in Linz

Knapper Sieg! Salzburg prolongiert die Erfolgsserie in Linz

ICE Hockey League
Bozens Chancenwucher ebnet Vienna Capitals Auswärtssieg

Bozens Chancenwucher ebnet Vienna Capitals Auswärtssieg

ICE Hockey League
1
ICE Hockey League LIVE: HCB Südtirol Alperia - Vienna Capitals

ICE Hockey League LIVE: HCB Südtirol Alperia - Vienna Capitals

ICE Hockey League
Wichtiger Heimsieg! KAC bleibt an der ICE-Tabellenspitze

Wichtiger Heimsieg! KAC bleibt an der ICE-Tabellenspitze

ICE Hockey League
1
Verdienter Erfolg! 99ers feiern einen Heimerfolg über Fehervar

Verdienter Erfolg! 99ers feiern einen Heimerfolg über Fehervar

ICE Hockey League
Schneemangel vor Olympia: FIS-Präsident zeigt sich besorgt

Schneemangel vor Olympia: FIS-Präsident zeigt sich besorgt

Olympia
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV HC Innsbruck Vienna Capitals KAC HC Pustertal Pioneers Vorarlberg EC Red Bull Salzburg Black Wings Linz Olimpija Ljubljana Graz99ers Fehervar AV19 FTC-Telecom Budapest