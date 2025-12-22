Für die Ski-Asse steht mit dem Slalom in Alta Badia heute der letzte Bewerb vor Weihnachten am Programm. Der 1. Durchgang beginnt um 10 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Für das ÖSV-Team sind die ersten drei Slaloms nicht nach Wunsch verlaufen: Noch steht man ohne Podestplatz in dieser Saison da - Fabio Gstrein hält als Gesamt-15. im Klassement bei 57 Zählern, Marco Schwarz, der am Sonntag den Riesentorlauf gewann, ist drei Punkte dahinter auf Rang 17.

Der Slalom im LIVE-Ticker: