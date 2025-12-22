NEWS

Ski LIVE: Wer beschenkt sich beim Slalom in Alta Badia selbst?

Letztes Rennen vor Weihnachten: In Alta Badia wollen die ÖSV-Techniker den ersten Podestplatz im Slalom in dieser Saison einfahren. LIVE-Ticker:

Ski LIVE: Wer beschenkt sich beim Slalom in Alta Badia selbst?
Für die Ski-Asse steht mit dem Slalom in Alta Badia heute der letzte Bewerb vor Weihnachten am Programm. Der 1. Durchgang beginnt um 10 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Für das ÖSV-Team sind die ersten drei Slaloms nicht nach Wunsch verlaufen: Noch steht man ohne Podestplatz in dieser Saison da - Fabio Gstrein hält als Gesamt-15. im Klassement bei 57 Zählern, Marco Schwarz, der am Sonntag den Riesentorlauf gewann, ist drei Punkte dahinter auf Rang 17.

Der Slalom im LIVE-Ticker:

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#6 - Clement Noel (Frankreich) - 14 Weltcupsiege

Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia

Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Sieg-Comeback von Schwarz im Riesentorlauf

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Schwarz feiert Sieg-Comeback: "Jede einzelne Minute ausgezahlt"

Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Hütter & Co. gehen im Super-G leer aus

