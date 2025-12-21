NEWS

Overtime-Sieg von Red Wings ohne Kasper gegen Capitals

Die Red Wings fahren ohne den Österreicher einen Sieg ein - allerdings erst in der Overtime.

Overtime-Sieg von Red Wings ohne Kasper gegen Capitals Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) ihr Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

Der Deutsche Moritz Seider schoss die Gastgeber 24 Sekunden vor Ende der Overtime zum Sieg. Der 21-jährige Kärntner Marco Kasper stand erstmals in dieser Saison nicht im Kader, er musste seinem Teamkollegen Mason Appleton Platz machen.

Am Samstag hatte Detroit inklusive einem Kasper-Assist in Washington mit 5:2 gewonnen.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Assist von Rossi! Canucks siegen nach Marathon-Shootout

Assist von Rossi! Canucks siegen nach Marathon-Shootout

NHL
13
Kasper-Assist bei klarem Red-Wings-Sieg in Washington

Kasper-Assist bei klarem Red-Wings-Sieg in Washington

NHL
8
Schneemangel vor Olympia: FIS-Präsident zeigt sich besorgt

Schneemangel vor Olympia: FIS-Präsident zeigt sich besorgt

Olympia
2
Makellose Südtirol-Tour bringt die Capitals auf Pre-Playoff-Platz

Makellose Südtirol-Tour bringt die Capitals auf Pre-Playoff-Platz

ICE Hockey League
Souverän! Spitzenreiter KAC feiert klaren Sieg in Budapest

Souverän! Spitzenreiter KAC feiert klaren Sieg in Budapest

ICE Hockey League
1
Nächste Pleite! Black Wings bleiben nach Comeback unbelohnt

Nächste Pleite! Black Wings bleiben nach Comeback unbelohnt

ICE Hockey League
1
Salzburg verwehrt 99ers den Sprung an die ICE-Tabellenspitze

Salzburg verwehrt 99ers den Sprung an die ICE-Tabellenspitze

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey Marco Kasper Detroit Red Wings Washington Capitals Hockey National Hockey League