Overtime-Sieg von Red Wings ohne Kasper gegen Capitals

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) ihr Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

Der Deutsche Moritz Seider schoss die Gastgeber 24 Sekunden vor Ende der Overtime zum Sieg. Der 21-jährige Kärntner Marco Kasper stand erstmals in dieser Saison nicht im Kader, er musste seinem Teamkollegen Mason Appleton Platz machen.

Am Samstag hatte Detroit inklusive einem Kasper-Assist in Washington mit 5:2 gewonnen.