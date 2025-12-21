In der 31. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnt der EC Red Bull Salzburg mit 3:0 gegen die Graz99ers.

Der letzte ICE-Spieltag vor Weihnachten bringt mit dem Duell zwischen dem amtierenden Meister Salzburg und den ambitionierten Graz 99ers einen richtigen Kracher. 99ers und "Eisbullen" schenken einander von Anfang an nichts. Das Spiel ist ab dem ersten Bully hart, aber fair umkämpft und läuft mit hohem Tempo.

Das erste und zweite Drittel gehen trotzdem, auch wegen starker Leistungen der Torleute Kickert und Lagace, ohne Treffer vorbei.

St-Denis bricht den Bann

Erst im Schlussdrittel geht den Salzburgern der Knopf auf. St-Denis überrascht in Spielminute 44 Lagace am kurzen Eck und bringt die Mozartstädter mit 1:0 in Führung. Keine zwei Minuten später legen die "Eisbullen" mit einem weiteren Treffer nach, Robertsons Schuss führt zu einem Rebound, den Bourke ganz locker ins Tor schieben kann (46.).

Die Grazer bleiben griffig und wollen den Rückstand nicht auf sich sitzen lassen, Tore gelingen ihnen aber trotz großem Einsatz nicht. Ganz im Gegenteil, Thaler trifft in der letzten Spielminute ins leere Tor und entschiedet mit diesem 3:0 das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber.

Salzburg klettert mit 50 Punkten vorbei am HC Bozen auf den fünften Tabellenplatz, die 99ers bleiben mit 56 Zählern Zweiter.