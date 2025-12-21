Souverän! Spitzenreiter KAC feiert klaren Sieg in Budapest

Der EC KAC setzt sich in der 31. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem deutlichen 5:0-Erfolg in Budapest durch. Damit festigen die Kärntner ihre Tabellenführung.

Das erste Überzahlspiel der Ungarn endet postwendend mit einem bitteren Gegentor. Van Ee erzielt den Shorthander und bringt die Klagenfurter in der zweiten Minute in Führung.

Noch im ersten Drittel schnürt der 22-jährige seinen Doppelpack. Der KAC-Crack van Ee bugsiert die Scheibe per Abpraller von Nickls Schlittschuh ins Tor (9.). From legt einen weiteren Treffer nach (19.) und sorgt schon zur ersten Drittelpause für eine 3:0-Führung der favorisierten Kärntner.

KAC sorgt für glasklare Verhältnisse

Mit diesem Vorsprung im Rücken nehmen die "Rotjacken" den Druck etwas zurück und sichern sich gegen die bekanntermaßen gefährlichen Konter der Ungarn ab. Petersen erhöht dennoch im Mitteldrittel in Überzahl zur 4:0-Führung (28./PP).

Den Schlusspunkt setzt wiederum van Ee, in de er einen Unterweger-Fernschuss ins Tor ablenkt und seinen Hattrick erzielt (54./PP).

Der KAC baut daher mit 61 Punkten den Vorsprung an der Spitze der Tabelle aus und profitiert von der Graz-Pleite in Salzburg. Ferencvaros bleibt hingegen mit 40 Zählern Siebter.

HCI gelingt ein überraschender Heimsieg gegen den VSV

Der HC Innsbruck bezwingt indes den Villacher SV mit einem 5:2-Heimsieg.

Dabei schießt Matt Wilkins die "Haie" nach nur 17 Sekunden mit 1:0 in Führung. Noch im ersten Spielabschnitt trifft aber Adam Helewka zum 1:1-Ausgleich (8.). Daraufhin netzt Emmett Sproule zum 2:1 und zur nächsten Führung der Tiroler (23.).

Allerdings kommen die Villacher in Unterzahl und nach einem Doppelpack von Helewka zum erneuten Ausgleich (31./SH). Die Tiroler bejubeln aber dank Stefan Klassek die nächste Führung im Mittelabschnitt (38.).

Effizienter Tiroler dürfen schließlich jubeln

Zudem bauen die Tiroler ihre Führung im Schlussabschnitt durch Sebastian Benker auch zu einem Zwei-Tore-Vorsprung aus (49.). Letztlich markiert Benjamin Corbeil den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand (58.).

Daher kehren die Tiroler am Tabellenende nach sechs sieglosen Partien in die Erfolgsspur zurück. Der VSV muss hingegen den nächsten Rückschlag im Kampf um die Top-6-Platzierungen verkraften.