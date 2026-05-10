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Warum das ÖEHV-Team gegen Slowenien statt Kanada testetEishockey - ÖEHV-Team
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Eishockey-WM: Ist der Klassenerhalt in Gefahr?Standpunkt
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Highlights: Graz99ers fehlt nur mehr ein Sieg zum TitelEishockey - ICE
NEWS
Laval scheitert in AHL-Playoffs: Weg zur WM frei für ÖEHV-Duo?
David Reinbacher und Vinzenz Rohrer streichen mit ihrem Team im Achtelfinale die Segel. Damit wäre eine Anreise zur WM theoretisch möglich.
David Reinbacher und Vinzenz Rohrer könnten bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz (ab 16.5.) zum ÖEHV-Team stoßen.
Ihr AHL-Team Laval Rocket muss sich den Toronto Marlies im fünften Spiel des Playoff-Duells 2:3 geschlagen geben, auch die "Best-of-five"-Serie endet mit einem 2:3.
Die finale Freigabe muss von den Montreal Canadiens erfolgen, die sich noch in den NHL-Playoffs befinden. ÖEHV-Teamchef Roger Bader meint dazu nach dem Testsieg gegen Slowenien in Klagenfurt, dass zwei Spieler für das erste WM-Spiel "sicher nicht" gemeldet würden (HIER nachlesen>>>).