Laval scheitert in AHL-Playoffs: Weg zur WM frei für ÖEHV-Duo?

David Reinbacher und Vinzenz Rohrer könnten bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz (ab 16.5.) zum ÖEHV-Team stoßen.

Ihr AHL-Team Laval Rocket muss sich den Toronto Marlies im fünften Spiel des Playoff-Duells 2:3 geschlagen geben, auch die "Best-of-five"-Serie endet mit einem 2:3.

Die finale Freigabe muss von den Montreal Canadiens erfolgen, die sich noch in den NHL-Playoffs befinden. ÖEHV-Teamchef Roger Bader meint dazu nach dem Testsieg gegen Slowenien in Klagenfurt, dass zwei Spieler für das erste WM-Spiel "sicher nicht" gemeldet würden (HIER nachlesen>>>).