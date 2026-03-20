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Ehemaliger Biathlon-Olympiateilnehmer mit 27 Jahren verstorben

Zur Ursache ist zurzeit nichts bekannt.

Ehemaliger Biathlon-Olympiateilnehmer mit 27 Jahren verstorben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Trauermeldung aus der Biathlon-Familie!

Der ehemalige Biathlet Linas Banys ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Das gibt der litauische Biathlon-Verband am Freitag bekannt.

Die Ursache sowie der genaue Zeitpunkt sind aktuell noch unbekannt. Die Trauerfeier findet am 21. März statt.

2024 beendete Banys seine Karriere. Einen Großteil dieser verbrachte er im IBU-Cup. Der Biathlet ging jedoch auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking an den Start. Zudem nahm er an drei Weltmeisterschaften und einigen Weltcupbewerben teil. Auch zum nationalen Meister krönte er sich.

"Es ist sehr traurig, einen Menschen auf seinem Höhepunkt, in der wundervollsten Phase seines Lebens, zu verlieren", gibt der Verbandspräsident Arunas Gaugirads zu verstehen.

Nach dem Todesfall von Laura Dahlmeier und Sivert Guttorm Bakken ist es bereits der dritte verstorbene Athlet innerhalb kurzer Zeit.

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