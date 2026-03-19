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Hauser und Gandler bei Oslo-Sprint nicht im Spitzenfeld

Die ÖSV-Biathletinnen landen außerhalb der Top 30. Die Französin Lou Jeanmonnot darf sich über den Gesamtweltcupsieg freuen.

Hauser und Gandler bei Oslo-Sprint nicht im Spitzenfeld Foto: © GEPA
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Lisa Hauser an ihrem Abschiedswochenende und auch Anna Gandler schaffen am Donnerstag zum Auftakt des Biathlon-Weltcupfinales auf dem Holmenkollen in Oslo die Qualifikation für das Verfolgungsrennen. Um eine Top-Platzierung mischen beide aber nicht mit.

Der Tagessieg im 7,5-km-Sprint geht an die Schwedin Hanna Öberg, und die Französin Lou Jeanmonnot sichert sich dank Rang sechs vorzeitig und erstmals die große Kristallkugel. Ein Jahr, nachdem sie hauchdünn an gleicher Stelle den Gesamtsieg verpasst hatte.

Für Hauser (2 Fehlschüsse/Platz 36) und Gandler (2/34.) reicht es nicht zum Spitzenplatz, aber in der Verfolgung am Samstag sind die beiden dabei.

Anna Andexer mit vier Schießfehlern und Tamara Steiner (1) landen außerhalb der Top 70 und beenden die Saison.

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