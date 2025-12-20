-
Highlights: Knapper Sieg für Salzburg in LinzEishockey - ICE
-
Highlights: KAC bleibt an der ICE-TabellenspitzeEishockey - ICE
-
Highlights: Black Wings verlieren wildes Spiel in BozenEishockey - ICE
-
Highlights: Haie gehen im Tirol-Derby unterEishockey - ICE
-
Highlights: KAC erobert in Fehervar Tabellenführung zurückEishockey - ICE
-
Highlights: Caps bringen Sieg gerade noch über die ZeitEishockey - ICE
-
Highlights: Eisbullen demütigen die PioneersEishockey - ICE
-
Highlights: Graz99ers kassieren Penalty-Pleite gegen LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg gelingt ein Comeback in VillachEishockey - ICE
-
Highlights: Haie bleiben Schlusslicht: Ljubljana siegt souveränEishockey - ICE
Endstand
2:51:1 , 1:1 , 0:3
-
Pascal Brunner
-
Brett Pollock
-
Randy Gazzola
-
Zane Franklin
-
Felix Koschek
-
Carter Souch
-
Linden Vey
NEWS
ICE Hockey League LIVE: HCB Südtirol Alperia - Vienna Capitals
In der 30. Runde der win2day ICE Hockey League gastieren die Vienna Capitals beim HC Bozen. LIVE:
In der 30. Runde der win2day ICE Hockey League kommt es zum Duell zwischen dem HC Bozen und den Vienna Capitals (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Vor dem letzten Spiel vor Weihnachten liegen die Südtiroler in der engen Tabelle aktuell auf dem fünften Platz. Die Wiener müssen sich derzeit mit Rang elf zufriedengeben.
Die beiden Teams duellierten sich in den letzten 20 Tagen bereits dreimal. Die Bilanz ist bisher mit jeweils einem Sieg für jede Mannschaft ausgeglichen.