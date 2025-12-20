In der 30. Runde der win2day ICE Hockey League kommt es zum Duell zwischen dem HC Bozen und den Vienna Capitals (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Vor dem letzten Spiel vor Weihnachten liegen die Südtiroler in der engen Tabelle aktuell auf dem fünften Platz. Die Wiener müssen sich derzeit mit Rang elf zufriedengeben.

Die beiden Teams duellierten sich in den letzten 20 Tagen bereits dreimal. Die Bilanz ist bisher mit jeweils einem Sieg für jede Mannschaft ausgeglichen.

Das Spiel im LIVE-Ticker: