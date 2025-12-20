HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Endstand
2:5
1:1 , 1:1 , 0:3
  • Pascal Brunner
  • Brett Pollock
  • Randy Gazzola
  • Zane Franklin
  • Felix Koschek
  • Carter Souch
  • Linden Vey
NEWS

ICE Hockey League LIVE: HCB Südtirol Alperia - Vienna Capitals

In der 30. Runde der win2day ICE Hockey League gastieren die Vienna Capitals beim HC Bozen. LIVE:

ICE Hockey League LIVE: HCB Südtirol Alperia - Vienna Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 30. Runde der win2day ICE Hockey League kommt es zum Duell zwischen dem HC Bozen und den Vienna Capitals (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Vor dem letzten Spiel vor Weihnachten liegen die Südtiroler in der engen Tabelle aktuell auf dem fünften Platz. Die Wiener müssen sich derzeit mit Rang elf zufriedengeben.

Die beiden Teams duellierten sich in den letzten 20 Tagen bereits dreimal. Die Bilanz ist bisher mit jeweils einem Sieg für jede Mannschaft ausgeglichen.

Das Spiel im LIVE-Ticker:

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Vienna Capitals HC Bozen