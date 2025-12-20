Bozens Chancenwuchner ebnet Vienna Capitals Auswärtssieg

In der 30. Runde der win2day ICE Hockey League bezwingen die Vienna Capitals den HCB Südtirol auswärts mit 5:2.

Die Südtiroler "Füchse" nutzen einen schlimmen Fehlpass der Wiener im Verteidigungsdrittel zur Führung, Brunner bedankt sich in der 12. Minute und bringt den HC Bozen in Front.

Aber die Vienna Capitals haben im direkten Gegenzug die passende Antwort parat, Gazzola kann die Scheibe 16 Sekunden später vor dem Tor behaupten und zieht aus einer Position eigentlich schon hinter dem Tor ab, der Puck wird aber von Bozens Bradley unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt.

Im Mittelabschnitt gehen zunächst die Wiener durch Franklin in Führung (22.), doch diesmal kann der HC Bozen ausgleichen, Pollock steht im Powerplay nach einem Pass von McClure genau richtig und schiebt ein (26.).

Bozen mit Chancenwucher

Danach haben die Bozner nur einen defensiven Schreckmoment, als man den Puck knapp vor dem eigenen Tor verliert, ansonsten drücken die Hausherren extrem auf den Führungstreffer. Gersich trifft etwa aus rund zwei Metern unbedrängt das Lattenkreuz, aber die Scheibe will einfach nicht ins Tor.

Im Schlussdrittel passiert zunächst wenig, dann sorgt Koschek per Abpraller für das 3:2 für die Capitals (53.). Bozen vergibt in der Folge bis zum Ende weitere zahlreiche Chancen, besser machen es die Wiener, Souch baut die Führung aus (57.).

Den Schlusspunkt setzt Vey in der Schlussminute bei Empty Net der Südtiroler. Am Ende lautet die Torschussstatistik zwar 15:11, 16:6, 13:6 für die Hausherren, aber bei den Toren liegen dennoch die Capitals vorne.

Somit gewinnen die Vienna Capitals dank einer effizienteren Leistung und halten in der Tabelle nun bei 34 Punkten, der HCB Südtirol bleibt bei 49 Zählern.