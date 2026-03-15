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Ski LIVE: Slalom der Frauen aus Are

Kann Katharina Truppe nach ihrem Sieg im Vorjahr auch dieses Jahr zuschlagen oder geht der Sieg an die Saisondominatorin Mikaela Shiffrin? LIVE-Infos:

Ski LIVE: Slalom der Frauen aus Are Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Riesentorlauf am Samstag steht am Sonntag der Slalom in Are auf dem Programm (1. Durchgang ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mikaela Shiffrin hat zwei Rennen vor der Sommer-Pause die kleine Kristallkugel bereits fix. Sie gewann sieben der acht Rennen in dieser Saison. Camille Rast liegt 288 Punkte hinter ihr auf Rang zwei.

Der Kampf um den dritten Platz ist aktuell eng. Wendy Holdener und Katharina Truppe liegen innerhalb von lediglich 17 Zählern.

Die Österreicherin hat an Are jedoch gute Erinnerungen. 2025 feierte sie mit Katharina Liensberger als Zweite einen österreichischen Doppelsieg.

Zum LIVE-Ticker:

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