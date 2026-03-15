Ski LIVE: Slalom der Frauen aus Are

Nach dem Riesentorlauf am Samstag steht am Sonntag der Slalom in Are auf dem Programm (1. Durchgang ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mikaela Shiffrin hat zwei Rennen vor der Sommer-Pause die kleine Kristallkugel bereits fix. Sie gewann sieben der acht Rennen in dieser Saison. Camille Rast liegt 288 Punkte hinter ihr auf Rang zwei.

Der Kampf um den dritten Platz ist aktuell eng. Wendy Holdener und Katharina Truppe liegen innerhalb von lediglich 17 Zählern.

Die Österreicherin hat an Are jedoch gute Erinnerungen. 2025 feierte sie mit Katharina Liensberger als Zweite einen österreichischen Doppelsieg.

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