Nächster Rücktritt im Ski-Weltcup

Der Riesentorlauf in Are war das letzte Weltcup-Rennen in der Karriere von Clara Direz.

Die 30-jährige Französin verbeugte sich nach dem zweiten Durchgang in Schweden vor dem Publikum und verabschiedete sich danach in den Ski-Ruhestand.

Via Instagram verlautbart sie: "Ich beende meine Karriere hier, unter den wunderschönen goldenen Lichtern, einem Herzen voller Emotionen und tränenvollen Augen."

Ein Weltcup-Sieg

Die Riesentorlauf-Spezialistin konnte in ihrer Karriere ein Weltcuprennen gewinnen, allerdings nicht im Riesenslalom, sondern 2020 im Parallel-Rennen von Sestriere.

In der aktuell laufenden Saison fuhr Direz mit Platz fünf in Tremblant das zweitbeste Riesentorlauf-Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere ein, in Are wurde sie am Samstag 25.

"Es ist das Ende eines unersetzlichen Lebensabenteuers, und ich schaue mit Besorgnis, Nostalgie, aber vor allem mit neuer Aufregung auf diesen neuen Weg, der sich eröffnet."