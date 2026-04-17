Kracher im Westen: Das sind die Playoff-Paarungen der NHL

Erstmals seit 2023 wird der Stanley-Cup-Champion nicht Florida Panthers heißen.

Die "Cats" haben die NHL-Playoffs infolge zahlreicher Verletzungen in dieser Saison verpasst. Das bietet 16 anderen Teams die Chance, die prestigeträchtigste Trophäe im Eishockey zu erobern.

Darunter die Montreal Canadiens, bei denen David Reinbacher wenige Tage nach seinem NHL-Debüt seine ersten Postseason-Spiele bestreiten könnte. Oder die Edmonton Oilers, die Florida in den letzten zwei Jahren im Finale unterlegen sind.

Das vermutlich spannendste Duell steigt in der Western Conference zwischen den Dallas Stars und Minnesota Wild. Beide werden als Titelanwärter gehandelt, eine Franchise muss bereits in der ersten Runde die Segel streichen.

Die Playoffs starten am Samstag mit Spiel 1 zwischen den Carolina Hurricanes und den Ottawa Senators (21:00 Uhr MESZ). Reinbacher ist mit Montreal am Sonntag (23:45 Uhr MESZ) bei Tampa Bay Lightning erstmals im Einsatz.

Das sind alle Paarungen im Überblick:

Eastern Conference:

Buffalo Sabres (1. Atlantic Division) vs. Boston Bruins (1. Wildcard) - Spiel 1 am Montag (1:30 Uhr MESZ) in Buffalo

Tampa Bay Lightning (2. Atlantic Division) vs. Montreal Canadiens (3. Atlantic Division) - Spiel 1 am Sonntag (23:45 Uhr MESZ) in Tampa

Carolina Hurricanes (1. Metropolitan Division) vs. Ottawa Senators (2. Wildcard) - Spiel 1 am Samstag (21:00 Uhr MESZ) in Carolina

Pittsburgh Penguins (2. Metropolitan Division) vs. Philadelphia Flyers (3. Metropolitan Division) - Spiel 1 am Sonntag (2:00 Uhr MESZ) in Pittsburgh

Western Conference:

Colorado Avalanche (1. Central Division) vs. Los Angeles Kings (2. Wildcard) - Spiel 1 am Sonntag (21:00 Uhr MESZ) in Colorado

Dallas Stars (2. Central Division) vs. Minnesota Wild (3. Central Division) - Spiel 1 am Samstag (23:30 Uhr MESZ) in Dallas

Vegas Golden Knights (1. Pacific Division) vs. Utah Mammoth (1. Wildcard) - Spiel 1 am Montag (4:00 Uhr MESZ) in Las Vegas

Edmonton Oilers (2. Pacific Division) vs. Anaheim Ducks (3. Pacific Division) - Spiel 1 am Dienstag (4:00 Uhr MESZ) in Edmonton