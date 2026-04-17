Nach sechs Jahren: Coach und VSV gehen getrennte Wege

Patrick Machreich verlässt den VSV.

Wie der Klub am Freitagabend vermeldet, wird der 45-jährige Torhüter-Coach keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Damit endet seine sechsjährige Trainer-Ära in Villach. Der frühere VSV-Profi verantwortete in dieser Zeit die Entwicklung der Torhüter sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei der Profimannschaft.

"Wir haben uns als Verein nach intensiver Analyse in den vergangenen Wochen dazu entschlossen, den auslaufenden Vertrag mit Patrick nicht zu verlängern. Nach sechs gemeinsamen Saisonen ist nun der Zeitpunkt gekommen, uns auf dieser Position – sowohl im Nachwuchs als auch in der Kampfmannschaft – neu auszurichten. Wir bedanken uns ausdrücklich für seine Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Für seine Zukunft wünschen wir ihm beruflich wie privat alles Gute und viel Erfolg", so Geschäftsführer Martin Winkler.