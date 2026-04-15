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Heute 19:45 Uhr
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ICE-Finale heute: Graz99ers - HC Pustertal

Spiel eins! Die Final-Serie der win2day ICE Hockey League wird am Mittwoch in Graz eröffnet. LIVE-Infos:

ICE-Finale heute: Graz99ers - HC Pustertal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Startschuss für die Finalserie 2026 der win2day ICE Hockey League!

Los geht es mit einem Heimspiel der Graz99ers gegen den HC Pustertal (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Steirer setzten sich im Halbfinale mit einem Gesamtscore von 4:0 klar und deutlich gegen Fehervar durch. Pustertal hatte ähnlich wenig Mühe:

Mit einem Gesamtscore von 4:1 siegte man gegen Olimpja Ljubljana und fixierte den Finaleinzug.

Im best-of-7 Modus wird nun der Champion ermittelt. Egal, ob sich am Ende Graz oder Pustertal durchsetzt, es wird der erste ICE-Titel für den jeweiligen Klub sein.

LIVE-Ticker:

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