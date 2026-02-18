-
Highlights: Südtirol-Derby eine überdeutliche AngelegenheitEishockey - ICE
Highlights: Shutout! KAC marschiert weiterEishockey - ICE
Highlights: VSV setzt sich in echtem Torfestival durchEishockey - ICE
Highlights: Graz99ers zittert sich mit Sieg an den KAC heranEishockey - ICE
Highlights: Capitals entscheiden Nervenschlacht für sichEishockey - ICE
Highlights: VSV unterliegt Pustertal erneutEishockey - ICE
Highlights: Salzburg ist in Ljubljana chancenlosEishockey - ICE
Highlights: Capitals feiern Pflichtsieg über InnsbruckEishockey - ICE
Highlights: Huber-Doppelpack führt 99ers auf die SiegerstraßeEishockey - ICE
Highlights: Bozen kommt in Linz unter die RäderEishockey - ICE
Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE heute: Konferenz mit Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals
Am Mittwoch stehen in der 47. Runde der win2day ICE Hockey League zwei Begegnungen an. LIVE-Konferenz:
Am 47. Spieltag der win2day ICE Hockey League finden zwei spannende Duelle statt:
Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - Black Wings Linz (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)