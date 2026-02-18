Marco Rossi: "Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung"

Marco Rossi ist zurück auf Eis.

Österreichs NHL-Star hat am Dienstag sein erstes Training mit den Vancouver Canucks seit eineinhalb Monaten absolviert. An Silvester hatte sich der Vorarlberger eine Fußverletzung zugezogen, die ihn bis zur Olympia-Pause außer Gefecht gesetzt hat.

"Es fühlt sich wirklich gut an, wieder zu 100 Prozent fit zu sein", sagt der 24-Jährige nach der Trainingseinheit. "So fühle ich mich jetzt zum ersten Mal, seit ich hier bin. Ich fühle mich wirklich gut und bin froh, wieder dabei zu sein."

Junger Leichtsinn?

Rossi war Mitte Dezember ein Teil eines Blockbuster-Deals um Verteidiger Quinn Hughes, der ihn von den Minnesota Wild zum Schlusslicht der NHL schickte.

In den folgenden acht Spielen bis zu seinem mehrwöchigen Ausfall konnte der Feldkircher aufgrund der Verletzung nicht annähernd so skaten, wie ihm das lieb gewesen wäre. "Das ist ein wichtiger Aspekt, insbesondere für mich", erklärt er.

Der Mittelstürmer verrät: "Aber natürlich ist man total aufgeregt, wenn man getradet wird. Man möchte dem Team sofort zeigen, dass man hier sein möchte und einfach nur für dieses Team spielen will. Aber manchmal, besonders wenn man jung ist, denkt man vielleicht anders."

Anders, als man sollte. "Man möchte einfach nur spielen. Rückblickend war es vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber jetzt geht es mir gut", betont Rossi.

Rossi kann Saisonfinish kaum erwarten

Vor dem Trade nach Vancouver hatte der ÖEHV-Crack verletzungsbedingt ein Monat kein Spiel bestritten, spielte bereits vor dieser Pause angeschlagen.

Daher kommt Rossi erst auf 25 Saison-Einsätze, nachdem er in den vorangegangen zwei Jahren kein Spiel verpasst hatte.

"Das ist auch meine derzeitige Einstellung", meint Rossi. "Man weiß ja nie, was passieren kann, es ist schließlich Sport. Aber ich kann es kaum erwarten, die letzten 25 Spiele zu bestreiten."

Die Canucks bestreiten am 26. Februar (4:00 Uhr MEZ) gegen die Winnipeg Jets ihr erstes Spiel nach dem Olympia-Break.