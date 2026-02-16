Die Vienna Capitals haben nach dem 28‑jährigen US-Amerikaner Nate Kallen einen weiteren Spieler für die Defensive verpflichtet.

Marc-Olivier Duquette wechselt vom schwedischen Klub IK Oskarshamn nach Wien. Der 27-jährige Kanadier unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Wie die "Caps" in einer Aussendung schreiben, wurde die kurzfristige Verpflichtung des Linksschützen aufgrund der angespannten Personalsituation in der Defensive notwendig.

Denn nicht nur Erik Kirchschläger (Oberkörperverletzung) wird in den nächsten Wochen fehlen. Abwehrchef Nelson Nogier erlitt ebenfalls eine Oberkörperverletzung und fällt zumindest im laufenden Grunddurchgang aus.

Wiedersehen mit Kallen

Duquette hatte einige Jahre in der kanadischen Top-Juniorenliga QMJHL verbracht, ehe er in der ECHL (USA) seine Profikarriere begann. Bei den Maine Mariners spielte er bereits mit Caps-Neuzugang Kallen zusammen.

Zur Saison 2024/25 wechselte Duquette nach Europa und spielte bei DEL2-Klub Kassel Huskies. Zuletzt stand er in Schweden auf dem Eis.

"Ich freue mich riesig, ein Teil der Vienna Capitals zu sein. Für mich ist es ein willkommener Neuanfang", sagt Duquette. "Ich freue mich auch sehr darauf, wieder mit Nate Kallen zusammenzuspielen! Wir waren gute Freunde während unserer Zeit in Maine, und es wird toll sein, mit ihm im Team zu sein."

Der Sportliche Leiter Christian Dolezal zu dem Transfer: "Es ist erfreulich, dass es uns noch vor der Transferdeadline gelungen ist, Nate Kallen und Marc-Olivier Duquette zu verpflichten. Damit konnten wir nicht nur den Abgang von Cole Hults nachbesetzen, wir haben auch eine Personalreserve für den Rest des Grunddurchgangs und die anstehende Post-Season geschaffen, die in Anbetracht von Nelson Nogiers Verletzungspause noch wichtig werden wird."