LAOLA1: Wie geht es euch so kurz vor Olympia und der Premiere für Skibergsteigen?

Hiemer: Ich freue mich riesig, dass die Sportart die Chance bekommt und kann es kaum erwarten.

Verbnjak: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, auch bei mir ist die Vorfreude groß. Es gab noch drei Weltcup-Wochenenden mit Sprints, Verticals und Mixed Races. Die Rennen in Spanien waren als Generalprobe wichtig, um noch einmal alles zu optimieren und Gas geben zu können.

LAOLA1: Erzählt doch einmal, wie ihr zu dem Sport gekommen seid. Immerhin ist Alpines Skifahren in Österreich ein bisschen größer!

Hiemer: Ich habe erst spät angefangen, bin in meiner Kindheit auf Alpinski gestanden und in meiner Jugend auf Langlaufski. Skitouren bin ich eher so zwei, drei pro Winter gegangen, die Ausrüstung hatte ich schon. Mit 18 Jahren habe ich mein erstes Rennen gemacht. Für mich war das eher ein ausgeprägtes Hobby und kein Leistungssport. Erst als es olympisch wurde, habe ich mir gesagt: "Ja, ich möchte es jetzt einfach noch mal richtig professionell probieren". Erst dann habe ich mich als Leistungssportlerin angesehen. Jetzt bin ich das seit vier Jahren.

Verbnjak: Bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich bin durch meinen Vater dazu gekommen. Der war früher Mountainbike-Profi, konnte in der Steiermark aber nicht am Rad trainieren, weil es damals noch viel Schnee gab. Also ist er Skitouren gegangen und ich mit ihm mit. Ausprobiert habe ich viele Sachen, von Eishockey über Fußball bis hin zu Golf, aber schnell habe ich gemerkt, dass ich meine Stärken im Ausdauersport habe. Die Unterstützung dabei durch die Eltern ist immer wichtig, wenn man jung ist.