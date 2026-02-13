Wie schlugen sich die Caps-Nachverpfichtungen seit 2021?

2023/24:

Zane Franklin (W, 15-5-5-10)

Davor: Mit überschaubaren Scorerzahlen in der ECHL.

In Wien: Der einzige Crack in dieser Aufzählung, der heute noch in Wien spielt. Hat sich heuer nach sehr schwachem Saisonbeginn wieder erfangen. Sehr guter Schuss, spielt (mitunter übertrieben) körperbetont, Hockey-Sense und Beinarbeit mit Mängeln.

Reid Stefanson (C, 13-2-6-8)

Davor: Nach dem College etwas mehr als zwei Saisonen in der ECHL, durchschnittlicher Scorer.

In Wien: Hinterließ kaum Spuren. "Ok-Skater, Hände so überschaubar wie sein Verlangen, einen Unterschied zu machen”, so mein Bericht.

Heute: Nach den Caps eine Saison in Nottingham und jetzt seit Saisonbeginn in Meran in der AlpsHL.

2022/23

Darick Angeli (W, 22-3-7-10)

Davor: Sieben Jahre in der ECHL, 22/23 zu Saisonbeginn in Belfast, wo man mit seiner Einstellung überhaupt nicht zufrieden war und ihm keine Steine in den Weg legte.

In Wien: Ich kann mich nur dunkel an ihn erinnern – ein großer, eigentlich körperlich starker Winger, der aber mit wenig Feuer und Energie agierte.

Heute: Spielte noch zwei Saisons in der ECHL, heute nicht mehr aktiv.

2021/22

Keine Spätverpflichtung

2020/21

Darren Archibald (W, 25-4-17-21)

Davor: Ein langjähriger AHL-Powerforward mit einigen NHL-Einsätzen – sicher diejenige der Caps-Spätverpflichtungen, die mit dem größten Profil kam.

In Wien: Mit seiner Größe, Reichweite und zeitweiliger Wucht durchaus ein Faktor, leichtfüßig war er schon damals nicht.

Heute: Spielte nach seinem Caps-Gastspiel vier Saisonen bei Wolfsburg mit mindestens 15 Treffern pro Spielzeit. Seit Saisonbeginn bei Fehervar, mittlerweile schmerzhaft langsam und damit punktgenau ins dortige Team passend. Punktet noch durch Abfälscher.

Steve Johnson (D, 14-1-2-3)

Davor: Zwei Saisonen zwischen ECHL und AHL, kam ohne Spielpraxis nach Wien.

In Wien: Ein D mit sehr überschaubarem Talent. Das wirkte sich im Halbfinale letal aus, als Jerome Leduc zwei Auswärtsspiele wegen seiner bevorstehenden Vaterschaft verpasste und Johnson für ihn im Powerplay einspringen musste. Es war kein schöner Anblick...

Heute: Die Spiele in Wien sollten die letzten seiner Karriere bleiben. Im Sommer stand noch ein Tryout bei AIK Stockholm an, das aber von Johnson wegen familiärer Gründe abgesagt wurde.

Grant Basse (W, 16-2-8-10)

Davor: Zwei Saisonen in der ECHL mit der üblichen Handvoll an AHL-Einsätzen. Kam aus der Allsvenskan (Björkloven) zu den Caps.

In Wien: Ein Mitläufer mit sehr wenig Impact, ab und zu blitzte etwas Feuer auf.

Heute: Spielte in der Folgesaison noch 17 Spiele für die Tölzer Löwen in der DEL2, ehe er seine Karriere nach einer Gehirnerschütterung beendete.

Nur zwei von sieben mit bleibendem Eindruck

Sieben Spätverpflichtungen in fünf Saisons also, von denen nur Darren Archibald und Zane Franklin größere Spuren hinterließen. Was von Kallen zu erwarten ist? Wohl auch eher eine Ergänzungsrolle, was aber bei nur sechs sonstigen Defendern im Kader (davon etwa die Hälfte mit überschaubarer Qualität) schon genügen muss.

Nach seinem Kurzgastspiel bei Slovan Bratislava (16 Spiele) sagte man dem heute 28-Jährigen einen guten körperlichen Zustand, brauchbare Beine, aber enttäuschend wenig Impulse im Powerplay nach. In Glasgow ging er in einem schwachen Team defensiv unter.

Bezeichnend für den Markt, auf dem die Teams derzeit fischen: Alle fünf der letzten ICE-Neuzugänge kamen direkt aus der ECHL. Sogar Salzburg und Graz, die natürlich über wesentlich bessere Mittel verfügen als die Konkurrenz, wurden nicht höherklassig fündig...