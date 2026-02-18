Capitals ziehen bei wildem Torfestival in Ljubljana den Kürzeren

Am 47. Spieltag der win2day ICE Hockey gewinnt Olimpija Ljubljana mit 7:5 gegen die Vienna Capitals.

Die "Grünen Drachen" dominieren das Spiel erst nach Belieben und schnüren die Wiener ein, Gregorc erzielt nach knapp fünf Minuten das erste Tor mit einem Schuss von der blauen Linie. Gleich darauf scheppert es wieder im Kasten der Wiener, Simsic steckt die Scheibe ins Kreuzeck.

Den dritten Treffer legt Ex-Capitals-Winger Meyer für Drozg auf, der Vorlagengeber aus Dänemark macht sich damit zum alleinigen Topscorer der Liga. Drozg schnürt nach der ersten Drittelpause seinen Doppelpack (25.), die Capitals wechseln zu diesem Zeitpunkt den Torhüter.

Der neue Schlussmann Wraneschitz bekommt nach 59 Sekunden auf dem Eis gleich seinen ersten Gegentreffer eingeschenkt, Petan kann nach einem idealen No-Look-Pass von Mahkovec gar nicht anders, als die Scheibe im Tor zu versenken (26.).

Die Wiener holen auf

Die Capitals zeigen auch mit fünf Toren Rückstand Moral, Ljubljana entspannt sich derweil zu sehr. Antonitsch kann Ljubljana-Goalie Kolin aus spitzem Winkel erstmals überwinden, dieses 5:1 in Minute 29 wird zum Wendepunkt.

Gregoire erzielt den zweiten Treffer der Wiener, weil er und Vorlagengeber Vey von den Slowenen unbehelligt gelassen werden (34.), Hults bringt die Capitals schließlich mit einem Schuss von der blauen Linie ins Tor auf zwei Tore an Ljubljana heran.

Torreigen bis zum Schluss

Das Comeback der Wiener findet früh im Schlussdrittel ein Ende. Meyer schraubt als Torschütze zum 6:3 sein Punktekonto weiter in die Höhe (42.), Drozg komplettiert eine halbe Minute später seinen Hattrick mit dem Treffer zum 7:3 (ebenfalls 42.).

Hults gelingt noch ein weiterer Treffer für die Wiener (48.), Koschek stellt mir einer Einzelleistung schließlich in Minute 54 den 7:5-Endstand her.

Wichtige Punkte für die Black Wings in Vorarlberg

Die Black Wings Linz kommen bei den Pioneers Vorarlberg zu einem 2:0-Erfolg.

Die Linzer drücken früh auf’s Tempo, können Pioneers-Goalie Madlener aber vorerst nicht überwinden. Die Partie ist über die gesamte Spieldauer eng umkämpft, man reibt einander körperlich auf.

Zur Mitte der Partie kommen auch die Vorarlberger zu Chancen, der entscheidende Schlag gelingt aber den Linzern: 40 Sekunden vor der zweiten Drittelpause bekommt Tialler die Scheibe von Romig serviert und versenkt sie trocken im Eck.

Die Black Wings haben damit die Pattsituation aber noch nicht endgültig gebrochen, die Pioneers drängen in einem brutalen Abnutzungskampf auf den Ausgleich. Am Ende stolpern die Vorarlberger über ihre eigene Schlussoffensive: Goalie Madlener hat schon für einen sechsten Feldspieler Platz gemacht, als den Pioneers im eigenen Spielfelddrittel ein kapitaler Abspielfehler unterläuft.

Knott bekommt die Scheibe geschenkt und schiebt ins leere Tor ein, die 0:2-Niederlage der Pioneers gegen die Black Wings Linz ist damit fixiert.

Auf der Zielgerade im Pre-Playoff-Rennen

Die Vienna Capitals stehen mit weiter 61 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und sind auf Kurs in die Pre-Playoffs. Ihnen fehlt weiter ein einziger Punkt, um die Top Ten auch rechnerisch zu fixieren.

Die Black Wings klettern durch den Sieg in Feldkirch auf den achten Platz und halten bei 58 Punkten, die Pioneers bleiben Vorletzte und werden ihre Saison nach dem Grunddurchgang beenden.