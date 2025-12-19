Verdienter Erfolg! 99ers feiern einen Heimerfolg über Fehervar

Die Graz99ers bejubeln in der 30. Runde der win2day ICE Hockey League einen 4:2-Heimerfolg über Fehervar.

Dabei dürfen die 99ers nach einem torlosen ersten Abschnitt über einen raschen Treffer im Mittelabschnitt jubeln. Nick Swaney bringt die Grazer im Powerplay mit 1:0 in Führung (21./PP1). Daraufhin bleiben die Grazer aktiver und bauen ihre Führung dementsprechend auch aus.

Marcus Vela trifft zur 2:0-Führung für die Heimischen (30.). Allerdings gelingt den Ungarn dank Janos Hari der Anschlusstreffer zum 1:2 (33.). Dennoch präsentieren sich die Steirer auch im weiteren Verlauf eindeutig offensiver, allerdings agiert Fehervar im dritten Abschnitt effizient.

Denn Max Gerlach trifft in Überzahl zum 2:2-Ausgleich für die Ungarn (47./PP1). Davon können sich die Grazer aber im Schlussabschnitt noch erholen.

Grazer belohnen sich nach 80 Torschüssen mit dem Heimerfolg

Die 99ers drängen nämlich auf die erneute Führung und erspielen sich somit mehr als 80 Torschüsse! Michael Schiechl bringt die Steirer auch verdientermaßen wieder mit 3:2 in Führung (55.). Zudem sorgt Korbinian Holzer mit dem 4:2 für die Vorentscheidung (59.).

Daher kehren die Grazer im Kampf um die Tabellenspitze rasch wieder zurück auf die Siegerstraße. Fehervar kassiert indes die vierte Saisonpleite in Folge und verliert den Anschluss an die Top-6.