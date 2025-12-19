Wichtiger Heimsieg! KAC bleibt an der ICE-Tabellenspitze

Der EC KAC setzt sich in der 30. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 5:2-Heimerfolg über die Pioneers Vorarlberg durch.

Dabei dürfen sich die Rotjacken im ersten Abschnitt über eine knappe Führung freuen. Matt Fraser schießt den KAC mit 1:0 in Führung (15.). Daraufhin erarbeitet sich der Rekordmeister ein deutliches Chancenplus.

Folgerichtig baut der KAC dank Tobias Sablattnig die Führung zum 2:0 auch aus (30.). Nur 59 Sekunden (!) danach netzt Joshua Teves zur 3:0-Pausenführung für den ICE-Tabellenführer ein (31.).

Pioneers kämpfen sich mit zwei Treffern zurück in die Partie

Allerdings kommen die Pioneers nach einem Doppelschlag nochmals zurück. Kevin Marcierzynski (44.) und Eric Florchuk (52.) sorgen für eine interessante Schlussphase. Allerdings sind die Pioneers in den Schlussminuten mit einer 3:5-Unterzahlsituaton konfrontiert.

Dies nutzen die Klagenfurter auch aus. Mathias From trifft zur 4:2-Vorentscheidung (56./PP2), ehe er sogar einen Doppelpack (60.) bejubeln darf.

Damit behauptet der KAC die ICE-Tabellenführung. Die Pioneers bleiben hingegen am vorletzten Platz.

VSV bezieht trotz 3:0-Führung eine Heimpleite gegen Budapest

Der Villacher SV muss sich hingegen im Heimspiel gegen FTC-Budapest mit 4:5 geschlagen geben.

Bereits nach vier Minuten bringt Elias Wallenta dabei den VSV mit 1:0 in Führung. Zudem erhöhen Alex Wall (22.) und Arturs Kulda (26.) früh im Mittelabschnitt zur 3:0-Führung der Kärntner.

Allerdings bringen Brady Shaw (29.) und Krisztian Nagy (32.) die Ungarn zum 2:3 wieder zurück in die Partie. Mark Katic zeigt aufseiten der Villacher mit dem 4:2-Treffer aber die perfekte Reaktion (38.).

Budapest sorgt für ein großes Comeback in Villach

Nur 60 Sekunden danach egalisieren die Ungarn aber mit zwei Treffern den Rückstand noch vor der zweiten Pausensirene. Tyler Coulter (38.) und Gordon Green (39.) bringen den ICE-Liganeuling endgültig wieder zurück in die Partie.

Letztlich dürfen die Ungarn dank eines Coulter-Doppelpacks im Schlussabschnitt in Überzahl (50./PP1) sogar über einen großen Comeback-Erfolg in Villach jubeln.

Damit verlieren die Villacher nach dem Salzburg-Erfolg in Linz etwas den Anschluss an die Top-6-Platzierungen. Budapest setzt hingegen im Kampf um die Playoffs ein großes Ausrufezeichen.