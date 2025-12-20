Für die Vancouver Canucks und Marco Rossi läuft es in der NHL weiter gut.

Auch das dritte Spiel, das der Vorarlberger für die Kanadier bestreitet, können sie gewinnen. Gegen die New York Islander setzen sich die Canucks souverän mit 4:1 durch.

Dabei legt Vancouver schon im ersten Drittel den Grundstein für den Sieg. David Kämpf (9.) sowie zwei Mal Kiefer Sherwood (11., 16.) sorgen schon im Anfangsabschnitt für eine komfortable Führung.

Anders Lee bringt den Islanders in der 55. Minute zwar nochmal kurz Hoffnung, doch Kiefer Sherwood macht in der 59. Minute per Empty-Net-Goal seinen Hattrick, sowie den 4:1-Endstand perfekt. Rossi hat eine Eiszeit von 19:07 Minuten.

