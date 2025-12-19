Knapper Sieg! Salzburg prolongiert die Erfolgsserie in Linz

Der EC Red Bull Salzburg bezwingt die Black Wings Linz in der 30. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 3:2-Auswärtserfolg.

Dabei dürfen die Salzburger nach einem ersten Abschnitt ohne Treffer auf beiden Seiten über die rasche Führung im Mittelabschnitt freuen.

Michael Raffl trifft zur 1:0-Führung der Salzburger Gäste (21.). Allerdings nutzt Shawn St-Amant einen haarsträubenden Fehler der "Eisbullen" aus und trifft per Shorthander zum 1:1-Ausgleich (27./SH1).

Die Salzburger erarbeiten sich mit einem nächsten schnellen Treffer nach der zweiten Pause aber wieder eine Führung. Dennis Robertson bringt die Viveiros-Truppe mit 2:1 in Führung (41.). Den Linzern gelingt aber der nächste Ausgleich. Graham Knott bugsiert die Scheibe zum 2:2 ins Netz (52.).

Thomas Raffl schießt Salzburg zum Sieg

Letztlich darf aufseiten der Salzburger aber auch der zweite Raffl-Bruder über einen spielentscheidenden Treffer jubeln. Thomas Raffl besorgt nämlich 37 Sekunden (!) vor der Schlusssirene den wichtigen 3:2-Auswärtserfolg der Salzburger und verhindert damit eine Overtime.

Damit vergrößern die Salzburger den Abstand zum siebenten Platz und festigen ihre Platzierung in den Top-6. Die Linzer verlieren hingegen den Anschluss an die Top-6-Plätze.

Pustertal feiert einen Auswärtserfolg in Ljubljana

Der HC Pustertal bejubelt indes einen 4:1-Auswärtssieg in Ljubljana. Die Südtiroler dürfen dabei nach nur elf Sekunden (!) dank Alex Ierullo über die ganz frühe Führung jubeln.

Noch im ersten Abschnitt erhöhen Cole Bardreau (12.) und Matthias Mantinger (20.) für die effizienten Südtiroler zur 3:0-Führung. Nach einem torlosen Mittelabschnitt lässt Jan Drozg (41.) die slowenischen Gastgeber aber nochmals auf einen Punktezuwachs hoffen.

Allerdings besorgt US-Crack Bardreau mit seinem Doppelpack die Vorentscheidung zugunsten der "Wölfe" (48.). Somit schließt der HCP im Kampf um die Top-6 auf Ljubljana punktetechnisch (jeweils 53 Pkt.) auf.