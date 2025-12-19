Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Endstand
2:3
0:0 , 1:1 , 1:2
  • Shawn St-Amant
  • Graham Knott
  • Michael Raffl
  • Dennis Robertson
  • Thomas Raffl
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Knapper Sieg! Salzburg prolongiert die Erfolgsserie in Linz

Die Salzburger dürfen sich über den vierten Ligasieg in Folge freuen. Black Wings verlieren den Anschluss an die Top-6. Raffl-Brüder sorgen für zwei Torerfolge. Pustertal holt sich einen vollen Erfolg in Ljubljana.

Knapper Sieg! Salzburg prolongiert die Erfolgsserie in Linz
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der EC Red Bull Salzburg bezwingt die Black Wings Linz in der 30. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 3:2-Auswärtserfolg.

Dabei dürfen die Salzburger nach einem ersten Abschnitt ohne Treffer auf beiden Seiten über die rasche Führung im Mittelabschnitt freuen.

Michael Raffl trifft zur 1:0-Führung der Salzburger Gäste (21.). Allerdings nutzt Shawn St-Amant einen haarsträubenden Fehler der "Eisbullen" aus und trifft per Shorthander zum 1:1-Ausgleich (27./SH1).

Die Salzburger erarbeiten sich mit einem nächsten schnellen Treffer nach der zweiten Pause aber wieder eine Führung. Dennis Robertson bringt die Viveiros-Truppe mit 2:1 in Führung (41.). Den Linzern gelingt aber der nächste Ausgleich. Graham Knott bugsiert die Scheibe zum 2:2 ins Netz (52.).

Thomas Raffl schießt Salzburg zum Sieg

Letztlich darf aufseiten der Salzburger aber auch der zweite Raffl-Bruder über einen spielentscheidenden Treffer jubeln. Thomas Raffl besorgt nämlich 37 Sekunden (!) vor der Schlusssirene den wichtigen 3:2-Auswärtserfolg der Salzburger und verhindert damit eine Overtime.

Damit vergrößern die Salzburger den Abstand zum siebenten Platz und festigen ihre Platzierung in den Top-6. Die Linzer verlieren hingegen den Anschluss an die Top-6-Plätze.

Pustertal feiert einen Auswärtserfolg in Ljubljana

Der HC Pustertal bejubelt indes einen 4:1-Auswärtssieg in Ljubljana. Die Südtiroler dürfen dabei nach nur elf Sekunden (!) dank Alex Ierullo über die ganz frühe Führung jubeln.

Noch im ersten Abschnitt erhöhen Cole Bardreau (12.) und Matthias Mantinger (20.) für die effizienten Südtiroler zur 3:0-Führung. Nach einem torlosen Mittelabschnitt lässt Jan Drozg (41.) die slowenischen Gastgeber aber nochmals auf einen Punktezuwachs hoffen.

Allerdings besorgt US-Crack Bardreau mit seinem Doppelpack die Vorentscheidung zugunsten der "Wölfe" (48.). Somit schließt der HCP im Kampf um die Top-6 auf Ljubljana punktetechnisch (jeweils 53 Pkt.) auf.

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

#30: Manuel Ganahl - 101 Spiele
#30: Andre Lakos - 101 Spiele

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar

ICE Hockey League
Wichtiger Heimsieg! KAC bleibt an der ICE-Tabellenspitze

Wichtiger Heimsieg! KAC bleibt an der ICE-Tabellenspitze

ICE Hockey League
Verdienter Erfolg! 99ers feiern einen Heimerfolg über Fehervar

Verdienter Erfolg! 99ers feiern einen Heimerfolg über Fehervar

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Salzburg-Gala gegen Pioneers

ICE Hockey League LIVE: Salzburg-Gala gegen Pioneers

ICE Hockey League
Torfestival! Black Wings verlieren bei HC Bozen

Torfestival! Black Wings verlieren bei HC Bozen

ICE Hockey League
Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Nach enttäuschendem Saisonstart - Feller lässt Riesentorlauf aus

Nach enttäuschendem Saisonstart - Feller lässt Riesentorlauf aus

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Pustertal EC Red Bull Salzburg Black Wings Linz Olimpija Ljubljana