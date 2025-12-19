ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar

Volle Action in der Konferenz der 30. Runde in der win2day ICE Hockey League!

Fünf intensive Duelle stehen auf dem Porgramm. Den Anfang macht um 18:30 Uhr die Begegnung zwischen den Graz99ers und Fehervar AV19.

Um 19:15 Uhr folgen dann gleich vier Duelle auf einmal: Zum einen treffen der VSV und Ferencvaros Budapest und die Black Wings Linz und Red Bull Salzburg aufeinander.

Zudem kommt es zum Top-Duell zwischen Olipmija Ljubljana und dem HC Pustertal, sowie zum Duell zwischen dem KAC und den Pioneers Vorarlberg.

Alle Duelle der Konferenz im LIVE-Ticker:

Graz99ers - Fehervar AV19 (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

EC VSV - FTC-Telekom Budapest (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Black Wings Linz - Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

EC KAC - Pioneers Vorarlberg (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

