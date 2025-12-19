NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar

Jede Menge Spannung in der 30. Runde der ICE Hockey League! Neben dem Duell Graz-Fehervar gastiert Salzburg in Linz. Zudem treffen der HC Pustertal und Ljubljana aufeinander. LIVE-Konferenz:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz99ers-Fehervar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Volle Action in der Konferenz der 30. Runde in der win2day ICE Hockey League!

Fünf intensive Duelle stehen auf dem Porgramm. Den Anfang macht um 18:30 Uhr die Begegnung zwischen den Graz99ers und Fehervar AV19.

Um 19:15 Uhr folgen dann gleich vier Duelle auf einmal: Zum einen treffen der VSV und Ferencvaros Budapest und die Black Wings Linz und Red Bull Salzburg aufeinander.

Zudem kommt es zum Top-Duell zwischen Olipmija Ljubljana und dem HC Pustertal, sowie zum Duell zwischen dem KAC und den Pioneers Vorarlberg.

Alle Duelle der Konferenz im LIVE-Ticker:

Graz99ers - Fehervar AV19 (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

EC VSV - FTC-Telekom Budapest (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Black Wings Linz - Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

EC KAC - Pioneers Vorarlberg (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Die LIVE-Konferenz:

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
Niklas Bretschneider
Michael Kernberger

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Salzburg-Gala gegen Pioneers

ICE Hockey League LIVE: Salzburg-Gala gegen Pioneers

ICE Hockey League
Salzburg in Torlaune! Eisbullen demütigen die Pioneers

Salzburg in Torlaune! Eisbullen demütigen die Pioneers

ICE Hockey League
1
Torfestival! Black Wings verlieren bei HC Bozen

Torfestival! Black Wings verlieren bei HC Bozen

ICE Hockey League
Bitter! 99ers kassieren eine Penalty-Pleite gegen Ljubljana

Bitter! 99ers kassieren eine Penalty-Pleite gegen Ljubljana

ICE Hockey League
Flock verpasst im zweiten Sigulda-Rennen knapp das Podest

Flock verpasst im zweiten Sigulda-Rennen knapp das Podest

Bob
Fix! Max Franz gibt sein Renncomeback in Gröden

Fix! Max Franz gibt sein Renncomeback in Gröden

Ski Alpin
1
Nach Sturz in Gröden: Möller zieht sich Rückenverletzung zu

Nach Sturz in Gröden: Möller zieht sich Rückenverletzung zu

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

VSV KAC Linz HC Pustertal Pioneers Vorarlberg Black Wings Linz Olimpija Ljubljana Graz99ers Fehervar AV19 Vorarlberg Ferencvaros Budapest Budapest Ljubljana Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey