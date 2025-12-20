Kasper-Assist bei klarem Red-Wings-Sieg in Washington

Aktuelle Highlights der win2day ICE Hockey League
-
Highlights: Knapper Sieg für Salzburg in LinzEishockey - ICE
-
Highlights: KAC bleibt an der ICE-TabellenspitzeEishockey - ICE
-
Highlights: Black Wings verlieren wildes Spiel in BozenEishockey - ICE
-
Highlights: Haie gehen im Tirol-Derby unterEishockey - ICE
-
Highlights: KAC erobert in Fehervar Tabellenführung zurückEishockey - ICE
-
Highlights: Caps bringen Sieg gerade noch über die ZeitEishockey - ICE
-
Highlights: Eisbullen demütigen die PioneersEishockey - ICE
-
Highlights: Graz99ers kassieren Penalty-Pleite gegen LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg gelingt ein Comeback in VillachEishockey - ICE
-
Highlights: Haie bleiben Schlusslicht: Ljubljana siegt souveränEishockey - ICE