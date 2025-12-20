Washington Capitals Washington Capitals WSH Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
2:5
0:1 , 1:3 , 1:1
  • Aliaksei Protas
  • Martin Fehervary
  • John Leonard
  • James Van Riemsdyk
  • Elmer Söderblom
  • Moritz Seider
  • Dylan Larkin
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kasper-Assist bei klarem Red-Wings-Sieg in Washington

Der Österreicher verbucht den fünften Scorerpunkt beim wichtigen Sieg über einen direkten Konkurrenten im NHL-Osten.

Kasper-Assist bei klarem Red-Wings-Sieg in Washington Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Detroit Red Wings feiern in der NHL einen klaren 5:2-Auswärtssieg über die Washington Capitals.

Marco Kasper trägt sich auch in die Scorerliste ein, leistet die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Elmer Söderblom. Es ist der fünfte Scorerpunkt in der laufenden Saison für den 21-Jährigen.

Die Gäste sind zwischenzeitlich schon 4:0 voran, ehe die Capitals auf 2:4 verkürzen. Der Empty Netter durch Dylan Larkin setzt aber einen Schlusspunkt.

Damit führt Detroit die Atlantic Division weiterhin an.

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper