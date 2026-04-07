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Warum der Beginn der ICE-Finalserie nicht vorverlegt wird

Entgegen des Rahmenterminplans der Liga startet die Serie zwischen den Graz99ers und dem HC Pustertal erst am 15. April. Das ist der Grund:

Warum der Beginn der ICE-Finalserie nicht vorverlegt wird Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Graz99ers gegen HC Pustertal lautet das diesjährige Finale der win2day ICE Hockey League.

Die "Wölfe" haben sich ihre erstmalige Final-Teilnahme mit einem 2:1-Overtime-Sieg über Olimpija Ljubljana gesichert, die best-of-seven-Serie damit 4:1 für sich entschieden. Die 99ers hatten Fehervar AV19 bereits am Sonntag gesweept.

Da beide Semifinal-Serien nach Spiel 4 bzw. 5 entschieden waren, hätte die Final-Serie bereits am Sonntag, den 12. April beginnen sollen. Das sah der vor den Playoffs veröffentlichte Rahmenterminplan der Liga vor.

Terminkollisionen mit Sturm und GAK

Doch dazu kommt es nicht, die Serie um den Meistertitel startet erst am Mittwoch, den 15. April.

"Eine Vorverlegung der Finalserie mit Beginn am kommenden Sonntag ist aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich", schreibt die Liga in einer Aussendung.

Dabei würde es nämlich bei den vier potenziellen Heimspielen der 99ers zu Terminkollisionen mit parallel stattfindenden Fußball-Bundesliga-Begegnungen von Sturm und dem GAK in Graz kommen.

"Aufgrund des fixierten Fußball‑Spielplans sehen sich die 99ers somit unverschuldet mit einer Hallen‑Nichtverfügbarkeit konfrontiert", so die Liga.

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