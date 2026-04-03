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Stürmer verlässt VSV nach zwei Jahren

Vor zwei Jahren kam der Niederländer aus Vorarlberg nach Villach, nun endet die Zeit des Angreifers bereits wieder.

Stürmer verlässt VSV nach zwei Jahren Foto: © GEPA
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Guus van Nes verlässt den VSV nach zwei Jahren!

Das geben die Villacher am Freitag mittels einer Presseaussendung bekannt.

Zur Saison 2024/25 wechselte der gebürtige Niederländer von den Pioneers Vorarlberg nach Villach. Ins "Ländle" könnte es ihn wohl auch wieder ziehen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Gemeinsam mit seiner Frau, die aus Vorarlberg stammt, erwarte der 29-Jährige Nachwuchs.

In insgesamt 100 Einsätzen kommt van Nes auf 60 erzielte Punkte für den VSV.

Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

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