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VSV verpflichtet Offensivspieler von Ligakonkurrenten

Die Villacher sichern sich die Dienste eines Vorarlbergers. Er unterschreibt für zwei Jahre.

VSV verpflichtet Offensivspieler von Ligakonkurrenten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der VSV verstärkt seine Offensive und sichert sich die Dienste von Julian Metzler. Das geben die Villacher am Samstag mittels einer Presseaussendung bekannt.

Der 25-jährige Flügelstürmer unterzeichnet bei den Adlern einen Vertrag über zwei Jahre. Zuletzt war er für die Pioneers Vorarlberg aktiv.

Der gebürtige Vorarlberger wechselte früh in die Schweiz, wo er in Nachwuchsligen für den Rheinthaler SC auflief. Über die Stationen RB Hockey Akademie und EC Bregenzerwald führte sein Weg zurück nach Österreich zu den Dornbirn Bulldogs sowie in weiterer Folge zu den Pioneers Vorarlberg in die win2day ICE Hockey League.

In der höchsten Spielklasse Österreichs kommt der Rechtsschütze auf 182 Einsätze. Dabei erzielte er 16 Tore und bereitete weitere 27 Treffer vor.

"Entscheidend für unser Forechecking"

"Julian bringt genau den Speed mit, den wir für unser Spiel brauchen. Sein Antritt und seine Endgeschwindigkeit sind auf einem sehr hohen Niveau, und genau das ist entscheidend für unser Forechecking", so VSV-Head-Coach Pierre Allard.

"Wir wollen früh Druck auf den Gegner ausüben, Scheibengewinne erzwingen und schnell umschalten, dabei wird Julian eine wichtige Rolle einnehmen. Er gibt unserem Spiel zusätzliche Dynamik und passt hervorragend in unser System", ergänzt er.

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