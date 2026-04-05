VSV verlängert mit Defensivspieler

Der VSV hat den Vertrag mit Verteidiger Thomas Vallant um eine weitere Saison verlängert.

Das geben die Villacher am Sonntag in einer Presseaussendung bekannt.

Der 30-Jährige, der bereits seit zwei Spielzeiten das Trikot der Adler trägt, geht damit in seine dritte Saison im blau-weißen Dress.

Vallant zählt zu den erfahrensten Spielern der win2day ICE Hockey League. In bislang 15 Saisonen absolvierte er insgesamt 627 Spiele und verbuchte dabei 28 Tore sowie 58 Assists (86 Punkte). Zudem konnte er im Laufe seiner Karriere bereits zwei Meistertitel feiern.

Für den VSV stand Vallant bislang 93 Mal auf dem Eis, dabei gelangen ihm acht Tore und 13 Assists.

"Ist enorm wichtig für uns"

"Thomas ist für uns ein enorm wichtiger Spieler, weil er genau das verkörpert, was wir in unserer Defensive sehen wollen: Stabilität, Härte und Verlässlichkeit. Er bringt viel Erfahrung mit, gewinnt konstant seine Zweikämpfe und scheut keinen physischen Einsatz", so Geschäftsführer Martin Winkler.

"Gerade in engen Begegnungen ist er ein Spieler, auf den wir uns jederzeit verlassen können. Es freut mich sehr, dass er weiterhin Teil unseres Teams bleibt, weil er unserem Spiel die nötige Tiefe und Struktur gibt", ergänzt er.