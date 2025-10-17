Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Nach Overtime
4:3
1:2 , 1:0 , 1:1
  • Rok Kapel
  • Bine Masic
  • Ziga Pance
  • Terrence James Brennan
  • Mario Huber
  • Connor Corcoran
NEWS

Schneller Huber-Doppelpack reicht Salzburg nur zu einem Punkt

Beim Tabellenführer Ljubljana gibt es eine Overtime-Niederlage. Ausgerechnet ein Ex-Salzburger erzielt den Gamewinner.

Nach dem Erfolg in der Champions Hockey League gibt es für den EC Red Bull Salzburg am elften Spieltag der win2day ICE Hockey League keinen Sieg: Bei Tabellenführer Olimpija Ljubljana setzt es ein 3:4 nach Overtime.

Dabei beginnt die Partie aus Salzburger Sicht durch einen schnellen Doppelpack von Mario Huber gut (10., 13.). Die Gastgeber drehen die Partie aber durch Kapel (19.), Masic (22.) und Pance (51.).

Corcoran (58.) besorgt die Verlängerung, in der Ex-Salzburger TJ Brennan aber nur elf Sekunden für die Entscheidung benötigt.

Ljubljana verteidigt damit die Tabellenführung, hat aber nur mehr einen Punkt Guthaben auf den ersten Verfolger Pustertal. Salzburg ist in der engen Liga nur Sechster, nachdem aus den letzten fünf Partien nur ein Sieg entsprang. Der Rückstand auf Olimpija beträgt aber lediglich vier Punkte.

