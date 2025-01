Salzburg schlägt Tabellenführer Fehervar - Tolvanen trifft

Am 39. Spieltag der win2day ICE Hockey League gewinnt der EC Red Bull Salzburg mit 4:1 gegen Fehervar AV19.

Die "Eisbullen" zeigen von Beginn an Kampfgeist und zwingen den Tabellenführer in die Defensive. Die beste Gelegenheit bietet sich den Bullen, als Messner zwei plus zwei Minuten für einen hohen Stock ausfasst:

Mario Huber stellt in Überzahl mit einem satten Schuss aus dem linken Bullykreis auf 1:0 für die Mozartstädter (8.). Zweieinhalb Minuten später bekommt Lewington im hohen Slot keinen Begleitschutz und versenkt die Scheibe zum 2:0 im Tor (11.).

Goalie-Tolvanen entscheidet Partie

Das 3:0 für Salzburg in Minute 22 fällt auf kuriose Weise: Kosmachuk schlägt in der Luft nach dem fast senkrecht herabfallenden Puck, der über Fehervar-Torhüter Reijola ins Tor springt.

Nach langem Videostudium wird der Treffer bestätigt, die Liga schreibt das Tor aber Thaler gut. Berger bringt Fehervar nach einem Rebound zwar auch auf die Anzeigetafel, der Treffer zum 3:1 (37.) leitet aber keine Aufholjagd der Ungarn ein.

Den endgültigen Schlusspunkt setzt Salzburg-Schlussmann Tolvanen: Über die ganze Eisfläche hinweg befördert den Puck zum 4:1-Endstand ins Tor der Ungarn (59./EN).

Fehervar bleibt trotz der Niederlage mit 72 Punkten Tabellenführer, weil auch Bozen in Graz verliert. Salzburg steht mit 62 Zählern aus 32 Spielen auf Platz fünf.