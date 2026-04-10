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Salzburg fixiert Torhüter-Duo für nächste Saison

Neben David Kickert wird auch Atte Tolvanen erneut im Tor der Salzburger stehen. Neuzugänge gibt es derweil in Villach und Innsbruck.

Salzburg fixiert Torhüter-Duo für nächste Saison Foto: © GEPA
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Der EC Red Bull Salzburg kann auch kommende Saison auf Atte Tolvanen bauen.

Der dieses Mal schon im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gescheiterte Klub und der 31-jährige Tormann einigten sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Der Finne, der seit Dezember 2024 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und daher auch für das ÖEHV-Nationalteam im Einsatz ist, steht damit vor seiner sechsten Saison in Salzburg. Er teilt sich das Tor wieder mit David Kickert.

Neuzugänge in Villach und Innsbruck

Der VSV gibt indes die Verpflichtung von Scott Walford bekannt.

Der Verteidiger wechselt vom schwedischen Zweitligisten Kalmar HC an die Drau. Beim Klub aus der HockeyAllsvenskan absolvierte der 27-jährige Kanadier vergangene Saison 51 Spiele. Dabei erzielte er fünf Tore und verbuchte zehn Assists.

Joel Messner kehrt dagegen zum HC Innsbruck zurück. Die "Haie" waren 2021/22 die erste Europa-Station des 32-jährigen Verteidigers, der in weiterer Folge in Zvolen (Slowakei), beim HC Pustertal und zuletzt bei Halbfinalist Fehervar AV19 spielte.

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