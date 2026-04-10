Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers PHI
Endstand
6:3
1:1 , 3:1 , 2:1
  • Alex DeBrincat
  • Moritz Seider
  • Dylan Larkin
  • Dylan Larkin
  • Patrick Kane
  • Dylan Larkin
  • Christian Dvorak
  • Porter Martone
  • Luke Glendening
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Kaspers Detroit feiert enorm wichtigen Sieg im Playoff-Rennen

Marco Kaspers Team kann nach einigen Niederlagen wiede gewinnen. Bei Marco Rossis Canucks dreht sich die Negativspirale weiter.

Kaspers Detroit feiert enorm wichtigen Sieg im Playoff-Rennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Detroit Red Wings sind wieder zurück auf der Siegerstraße.

Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück gibt es für das Team von Marco Kasper wieder etwas zu jubeln. Die Red Wings schlagen die Philadelphia Flyers mit 6:3.

Entschieden wird das Match im Mitteldrittel. Seider (21./PP2) und Larkin (22./PP) verwandeln ein 1:1 im Powerplay in eine 3:1-Führung, ehe Larkin (25./SH) sogar in Unterzahl das 4:1 besorgt. Kane (48.) legt im Schlussdrittel nach, bevor Larkin (52.) die Entscheidung fixiert.

Drei Spiele vor Ende der Regular Season sind die Playoffs für Detroit noch in Reichweite. Drei Punkte fehlen auf den letzten Playoff-Platz, den aktuell die Ottawa Senators halten. Die "Sens" bezwingen den bereits entthronen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers 5:1.

Die Red Wings treffen am Samstagabend (23:00 Uhr MESZ) auf die schon ausgeschiedenen New Jersey Devils. Zum Abschluss warten Auswärtsspiele bei Tampa Bay Lightning (14.4., 1:00 Uhr MESZ) und den Florida Panthers (16.4., 1:00 Uhr MESZ).

Canucks-Negativserie geht weiter

Marco Rossi und seine Vancouver Canucks verlieren das vierte Spiel in Folge. Die 1:4-Niederlage gegen die Los Angeles Kings markiert die zehnte Niederlage aus den vergangenen elf Matches.

Pettersson (15.) erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Kanadier, die somit weiterhin abgeschlagen Letzter sind.

Rossi kommt auf 16:50 Minuten Eiszeit und steht beim einzigen Tor der Canucks am Eis, beendet das Spiel mit einer +1.

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