ÖEHV-Talent steht im großen College-Finale

Vasily Zelenov hat mit der University of Wisconsin beim "Frozen Four" der NCAA den Einzug ins Finale geschafft.

Das ÖEHV-Talent feiert mit seinem Team im Halbfinale einen knappen 2:1-Erfolg über North Dakota. Wisconsin steht damit zum insgesamt zwölften Mal im großen College-Finale und hat die Chance auf den ersten Titel seit 2006.

Assist zum 1:0

In der dritten Spielminute hat der gebürtige Russe, der 2024 gemeinsam mit Bruder Ivan eingebürgert wurde, selbst die Chance auf das 1:0. North-Dakota-Torhüter Jan Spunar kann sich bei seinem Abschluss aus kurzer Distanz auszeichnen (3.).

Sein Teamkollege Simon Tassy erzielt im Verlauf des ersten Drittels den Führungstreffer, nachdem Zelenov die Scheibe mit einem starken Forecheck erkämpft und ihm zuspielt (13.). Es ist sein insgesamt 18. Scorerpunkt (5 Tore, 13 Assists) im 27. Spiel.

Nur 27 Sekunden später erzielt Ryan Botterill das 2:0 (14.). Dieser Spielstand hält bis zur Schlussminute, dann verkürzt Ellis Rickwood für North Dakota auf 1:2 (60.). Wisconsin bringt den Sieg in den verbleibenden Sekunden erfolgreich über die Zeit.

Vierter österreichischer College-Sieger?

Der 20-jährige Zelenov bietet sich damit im ersten Jahr in Wisconsin die Möglichkeit auf den Gewinn der NCAA-Meisterschaft.

Er wäre der vierte Österreicher nach Matthias Trattnig (1999/Maine), Thomas Vanek (2003/Minnesota) und Emilio Romig (2017/Denver), der den Titel einfahren würde.

Im Finale trifft Wisconsin am späten Samstagabend (23:30 Uhr MESZ) auf die University of Denver, die sich gegen Michigan State erst in der zweiten Overtime mit 4:3 durchsetzen konnte.

Die Semifinal-Partien sowie das Final-Spiel werden in der T-Mobile Arena in Las Vegas ausgetragen.