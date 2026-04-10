Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb

Nina Ortlieb gewinnt in beiden Speed-Disziplinen bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften.

Einen Tag nach ihrem Triumph in der Abfahrt setzt sich die Vorarlbergerin auch im Super-G durch. Vor Stephanie Brunner (+0,37) und Anna Schilcher (+0,44) holt sich Ortlieb ihren insgesamt vierten ÖM-Titel (je zwei in Abfahrt und Super-G).

Cornelia Hütter, Bronzemedaillen-Gewinnerin bei Olympia 2026, landet auf Rang fünf (+1,15). Die Olympiasiegerin in der Team-Kombi, Ariane Rädler, wird Sechste (+1,41).