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Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb

Nach ihrem Sieg in der Abfahrt gewinnt Nina Ortlieb auch den Super-G bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften.

Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nina Ortlieb gewinnt in beiden Speed-Disziplinen bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften.

Einen Tag nach ihrem Triumph in der Abfahrt setzt sich die Vorarlbergerin auch im Super-G durch. Vor Stephanie Brunner (+0,37) und Anna Schilcher (+0,44) holt sich Ortlieb ihren insgesamt vierten ÖM-Titel (je zwei in Abfahrt und Super-G).

Cornelia Hütter, Bronzemedaillen-Gewinnerin bei Olympia 2026, landet auf Rang fünf (+1,15). Die Olympiasiegerin in der Team-Kombi, Ariane Rädler, wird Sechste (+1,41).

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