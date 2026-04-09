ÖEHV-Auswahl verliert zweiten Test in Lettland

Nach dem 4:3-Erfolg am Vortag muss sich das österreichische Eishockey-Nationalteam der Männer im zweiten Test vor der Weltmeisterschaft im Mai Lettland am Donnerstagabend 0:1 geschlagen geben.

Das Siegestor für die Balten erzielt Oskars Lapinskis in der 51. Minute, Österreich gelingt dagegen an diesem Abend kein Treffer.

Der nächste Test in Vorbereitung auf die WM in der Schweiz steigt am 16. April in Feldkirch gegen Italien.

Teamchef Roger Bader im Interview: