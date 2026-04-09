Lettland Lettland LAT
Österreich Österreich AUT
Endstand
1:0
0:0 , 0:0 , 1:0
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ÖEHV-Auswahl verliert zweiten Test in Lettland

Anders als am Tag zuvor können die Österreicher das zweite Aufeinandertreffen mit den Letten nicht für sich entscheiden.

ÖEHV-Auswahl verliert zweiten Test in Lettland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem 4:3-Erfolg am Vortag muss sich das österreichische Eishockey-Nationalteam der Männer im zweiten Test vor der Weltmeisterschaft im Mai Lettland am Donnerstagabend 0:1 geschlagen geben.

Das Siegestor für die Balten erzielt Oskars Lapinskis in der 51. Minute, Österreich gelingt dagegen an diesem Abend kein Treffer.

Der nächste Test in Vorbereitung auf die WM in der Schweiz steigt am 16. April in Feldkirch gegen Italien.

Teamchef Roger Bader im Interview:

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