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Salzburg-Fans dürfen sich über Verbleib eines Trios freuen

Auch in der kommenden Saison werden die drei Österreicher wieder zum Aufgebot der "Eisbullen" gehören.

Salzburg-Fans dürfen sich über Verbleib eines Trios freuen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der EC Red Bull Salzburg wird auch in der nächsten Saison der win2day ICE Hockey League auf die Raffl-Brüder und David Kickert setzen können.

Kickert spielt seit 2022 bei den "Eisbullen" und brachte es in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 21 Einsätze.

Während Thomas Raffl als Salzburger Urgestein schon auf 16 Spielzeiten beim Verein - mit einjähriger Unterbrechung seines AHL-Abenteuers - zurückblicken kann, stieß Langzeit-NHL-Export Michael letzten Sommer zu seinem Bruder.

In seiner ersten Saison in Salzburg verbuchte er in 49 Spielen 20 Tore und 35 Assists.

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