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Nächster Abgang droht: Topscorer verlässt wohl den KAC

Der Däne war in Klagenfurt einer der absoluten Leistungsträger. Nach zwei Jahren strebt der Stürmer eine Luftveränderung an.

Nächster Abgang droht: Topscorer verlässt wohl den KAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Abschied von Verteidiger David Maier, der sich den Graz99ers anschließen wird, droht dem KAC der nächste Abgang.

Wie die "Krone" berichtet, wird Mathias From die Rotjacken nach zwei Jahren verlassen. Der Däne hat demnach seine Zelte in Klagenfurt abgebrochen und ist in seine Heimat zurückgekehrt.

"Es gab ein Gespräch, ob es Sinn für den KAC macht, mir ein Angebot vorzulegen. Aber ich möchte weiterziehen, etwas Neues sehen", sagt der 28-Jährige der "Krone".

119 Punkte in 125 Spielen

Der pfeilschnelle Nationalspieler dockte im Sommer 2024 aus Herning kommend beim KAC an und mauserte sich sofort zu einem der absoluten Leistungsträger.

Heuer führte From die teaminterne Topscorerwertung mit je 30 Toren und Assists deutlich an. Insgesamt hat der Rechtsschütze 125 Pflichtspiele für den Rekordmeister absolviert. Dabei verbuchte er 119 Scorerpunkte (55 Tore, 64 Assists).

Der "Krone" zufolge soll From Angebote aus Deutschland, Tschechien und vor allem Finnland haben. Der Däne sagt: "Ich bin dankbar für die zwei Jahre, in denen ich mein Spiel stark verbessern konnte. Es war eine tolle Zeit. Vielleicht kehre ich ja irgendwann zurück."

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